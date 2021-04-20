Напавший в поїзді на журналістку "Інтера" ґвалтівник помер, не дочекавшись суду: перші деталі

Віталій Рудзько, який в ніч з 31 липня на 1 серпня 2020-го намагався зґвалтувати журналістку Анастасію Лугову в поїзді "Укрзалізниці", помер 13 квітня.

Повідомляється, що останнє судове засідання, призначене на 14 квітня, перенесено у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Попередньо повідомляється, що в нього був рак мозку.

"Нам повідомили, що Рудзько помер 13 квітня. Невідомо, що сталося. Ні свідоцтва про смерть, ніяких доказів не отримали. Але слідчий по базі СІЗО подивився - Рудзько дійсно значиться померлим. Попередня причина смерті - рак мозку. Але це ще підтверджується. Помер він в реанімації, в якій лікарні - невідомо..." - розповіла Лугова.

Колаж РБК-Україна: Анастасія Лугова і Віталій Рудзько

Дівчина, яку обвинувачений намагався зґвалтувати на очах у маленького сина, каже, що весь цей час жила в страху, але тепер "страх помер разом з ґвалтівником".

"Страх, в якому я жила весь цей час, переживала, що буде, коли Рудзько вийде, чи знайде він мене, як далі жити... Так ось - цей страх помер разом з ним", - поділилася емоціями Лугова.

Тим не менш, справа залишається відкритою. Адже Анастасія судиться ще і з "Укрзалізницею", яка не змогла забезпечити її безпеку. Наступне засідання призначено на 19 травня.