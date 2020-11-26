ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Марадону намагалися врятувати кілька годин: деталі смерті легенди

Четвер 26 листопада 2020 08:55
Марадону намагалися врятувати кілька годин: деталі смерті легенди
Дієго Марадона (Фото: clarin.com)
Автор: Анна Шиканова

Лікарі приїхали до Марадони відразу, як тільки він поскаржився на самопочуття і дві години намагалися його повернути до життя

Дієго Марадона помер у власному будинку в Буенос-Айресі 25 листопада 2020 року. Легендарному футболісту було всього 60 років. За офіційними даними, смерть спортсмена настала в результаті серцево-легеневого нападу.

Декомпенсація серцевої діяльності у Марадони сталася близько 10 години ранку за місцевим часом (Близько 15:00 за Києвом). Як повідомляє аргентинське видання Clarin, лікарі дві години намагалися врятувати життя легендарному футболісту, але всі їх спроби не увінчалися успіхом. Через дві години вони змушені були констатувати смерть Марадони.

Вранці він прокинувся, поснідав і повернувся знову в ліжко. Як розповіла медсестра, яка доглядала за спортсменом після операції, він сказав їй свої останні слова: "Me siento mal" (у перекладі – "Мені погано"). Медик негайно викликала швидку допомогу.

Рідні спортсмена розповіли, що Марадона був в останні стривожений і нервував. Вони прийняли рішення відправити його на Кубу для реабілітації.

На початку листопада Марадона потрапив до лікарні і йому зробили екстрену операцію на головному мозку. Його госпіталізували через сильний стрес, але на комп'ютерній томографії була виявлена субдуральна гематома.

Операція пройшла успішно і його виписали з лікарні через кілька днів. Останні два тижні він провів у своєму будинку в Тигрі під наглядом медсестри та відновлювався після операції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що син Дієго Марадони потрапив у реанімацію після звістки про смерть батька.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Диего Марадона

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся