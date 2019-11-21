Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева звернулася до суду з проханням

Олена Зайцева звернулася в суд з проханням скасувати вирок або пом'якшити його
Винуватиця ДТП у Харкові Олена Зайцева звернулася до Верховного суду з проханням скасувати вирок або пом'якшити його до 5 років умовного покарання замість 10 за ґратами. Також харків'янка хоче домогтися перерахування виплат моральної компенсації сім'ям жертв аварії. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила журналіст Тетяна Доцяк.
"Зайцева не хоче сидіти, Зайцева хоче додому. Якщо пам'ятаєте, Олена Зайцева обіцяла визнати будь-який вирок суду і чесно нести відповідальність, але насправді вважає 10 років в'язниці за 6 смертей і 6 покалічених людей занадто суворим покаранням. І подала скаргу у Верховний суд. Там просить скасувати вирок, а виробництво закрити. Чи зменшити строк ув'язнення до 5 років умовного покарання. Відшкодування ж Зайцева просить розділити з Дроновым 70 на 30. 70 відсотків Дронову, звичайно", - повідомила Тетяна.
Адвокат Зайцевої подав прохання, але суд його відхилив через неправильне оформлення. Зараз захисту винуватиці ДТП дали два тижні на усунення недоліків скарги.
За словами Доцяк, Геннадій Дронов також подав скаргу у Верховний суд, однак поки немає інформації, чи її взяли до розгляду. Також Дронов змінив адвоката, його інтереси буде представляти адвокат Харківської правозахисної групи Геннадій Токарєв.