Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti у суді нахамив доньці загиблого (відео)

Напередодні засідання в Червонозаводському райсуді захисниця Харківського Інна Данилова заявила, що підліток в ході досудового слідства розповів про те, що того вечора, 26 жовтня, за кермом машини "хотів проскочити" на червоний сигнал світлофора, коли розігнався до 180 км/год.

"Говорив, що їхав на своєму автомобілі перевіряв стан даного авто, його швидкість. Це якийсь американський автомобіль", - сказала адвокат.

За словами захисниці Харківського, підозрюваний повністю визнає той факт, що від його дій настала смерть потерпілого, але зазначає, що в діях Миколи не було прямого умислу.

Коля Харківський в залі суду (suspilne.media)

"Це злочин, вчинений з необережності. Воно не має прямого умислу. Мій підзахисний порушив правила дорожнього руху, а не вчинив умисне вбивство у відношенні Носова", - сказала адвокат.

Суму цивільних позовів від дітей загиблого Ігоря Носова в розмірі 2 мільйонів гривень Данилова називає необґрунтованими та "перебільшеними до неймовірних сум", і додала, що сім'я Харківського не в змозі їх оплатити, зокрема, через накладений арешт на майно.

В ході засідання сам Коля Харківський посміхався, і дочка загиблого 58-річного водія Chevrolet Носова не змогла на це не відреагувати.

Дівчина поцікавилася, чим викликана посмішка підсудного, на що адвокат любителя божевільної їзди в місті на Infiniti стала обурюватися - мовляв, чого ви його провокуєте, і здивувалася, чому це дітям жертви ДТП не подобається, що обвинувачений в його смерті посміхається.

"Бухим менше їздити треба", - по-хамськи висловився сам 16-річний "мажор".

Відео: 16-річний Коля Харківський у залі суду хамив доньці загиблого у ДТП