Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti в суде нахамил дочери погибшего (видео)

Накануне заседания в Червонозаводском райсуде защитница Харьковского Инна Данилова заявила, что подросток в ходе досудебного следствия рассказал о том, что в тот вечер, 26 октября, за рулем машины "хотел проскочить" на красный сигнал светофора, когда разогнался до 180 км/ч.

"Говорил, что ехал на своем автомобиле проверял состояние данного авто, его скорость. Это какой-то американский автомобиль", - сказала адвокат.

По словам защитницы Харьковского, подозреваемый полностью признает тот факт, что от его действий наступила смерть потерпевшего, но отмечает, что в действиях Николая не было прямого умысла.

Коля Харьковский в зале суда (suspilne.media)

"Это преступление, совершенное по неосторожности. Оно не имеет прямого умысла. Мой подзащитный нарушил правила дорожного движения, а не совершил умышленное убийство в отношении Носова", - сказала адвокат.

Сумму гражданских исков от детей погибшего Игоря Носова в размере 2 миллионов гривен Данилова называет необоснованными и "преувеличенными до невероятных сумм", и добавила, что семья Харьковского не в состоянии их оплатить, в частности, из-за наложенного ареста на имущество.

В ходе заседания сам Коля Харьковский улыбался, и дочь погибшего 58-летнего водителя Chevrolet Носова не смогла на это не отреагировать.

Девушка поинтересовалась, чем вызвана улыбка подсудимого, на что адвокат любителя сумасшедшей езды в городе на Infiniti стала возмущаться - мол, чего вы его провоцируете, и удивилась, почему это детям жертвы ДТП не нравится, что обвиняемый в его смерти улыбается.

"Бухим меньше ездить надо", - по-хамски высказался сам 16-летний "мажор".

Видео: 16-летний Коля Харьковский в зале суда хамил дочери погибшего в ДТП