Смертельная опасность для собак: чем нельзя кормить своих любимцев

Чем нельзя угощать собаку

Шоколад является любимым лакомством для людей, но он не принесет пользы домашним питомцам. Исследователи говорят о печальной статистике - дважды в год количество отравлений шоколадом среди собак растет на 123%.

Обычно это происходит на новогодние праздники и Пасху. Именно в эти периоды люди чаще едят шоколадные конфеты, яйца, шоколадные фигурки зайцев или новогодних елок.

Ветеринары заявляют, что владельцы животных часто оставляют шоколад без присмотра, собаки его находят и съедают.

Чем опасен шоколад для собак

Шоколад содержит теобромин. Это вещество является токсичным для домашних животных и может вызвать следующие симптомы:

рвота;

диарею;

в некоторых случаях даже смерть.

Эксперты отмечают, что собаки имеют очень развитое обоняние и способны занюхать даже спрятанное лакомство. Поэтому ветеринары советуют держать шоколадки как можно дальше от собак.

Какое еще лакомство опасно для любимцев

Ученые отмечают, что опасными для домашних питомцев могут быть и булочки, пирожные, сухофрукты, изюм и клюква. Эти продукты даже в очень малых количествах способны вызвать недомогание.

Также от собак нужно прятать мускатный орех, потому что он содержит миристицин, который может вызвать проблемы со здоровьем. В больших количествах он провоцирует учащенное сердцебиение, боль в животе, галлюцинации и судороги.

Собак не следует подпускать к нарциссам, лилиям, тюльпанам, гиацинтам и колокольчикам - их луковицы содержат токсичные алкалоиды и гликозиды.

Отравление проявляется этими признаками:

повышенное слюноотделение;

тошнота;

рвота;

диарея;

учащенное сердцебиение и дыхание.

Также эксперты советуют держать как можно дальше своих любимцев от луковичных овощей, таких как лук и чеснок, потому что они вызывают расстройство желудка.