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Смерть від вакцини та відмова в безкоштовному уколі: правда і фейки про вакцинацію від COVID-19 в Україні

Новость на русском → Неділя 14 березня 2021 12:54
Смерть від вакцини та відмова в безкоштовному уколі: правда і фейки про вакцинацію від COVID-19 в Україні Вакцинація в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Після старту вакцинації в Україні продовжують поширюватися фейки від супротивників кампанії і ковід-дисидентів. Міністерство охорони здоров'я розповідає правду про щеплення, в тому числі і про Covishield, яку завезли в нашу країну.

Про це повідомляється в прес-службі Міністерства.

Після того, як у МОЗ зруйнували перші шість міфів, відомство продовжує просвітницьку кампанію для українців.

Фейк №7. У світі зафіксовано смерті в результаті вакцинації.

Ще в середині січня поширилася інформація про смерть 33 осіб віком після 75 років після щеплення Pfizer/BioNTech. Але у ВООЗ це спростували, зазначивши, що люди померли з інших причин, властивими їх віку та стану здоров'я.

Смерть від вакцини та відмова в безкоштовному уколі: правда і фейки про вакцинацію від COVID-19 в Україні

Фейк №8. Вакцини Pfizer і Moderna викликають анафілактичний шок.

Сильна алергічна реакція фіксується лише у однієї людини на 100 тисяч. Причому у всіх людей, які отримали щеплення, і раніше була алергічна реакція на інші лікарські препарати.

Смерть від вакцини та відмова в безкоштовному уколі: правда і фейки про вакцинацію від COVID-19 в Україні

Фейк №9. Вакцина Covishield від AstraZeneca не схвалена в ЄС і не дає права українцям їздити в Європу.

Це неправда. Європейське агентство з лікарських препаратів вже дало рекомендації Євросоюзу дозволити використовувати AstraZeneca на території країн-учасників.

Смерть від вакцини та відмова в безкоштовному уколі: правда і фейки про вакцинацію від COVID-19 в Україні

Фейк №10. Якщо людина відмовилася вакцинуватися, вона втратила право зробити це безкоштовно.

Це фейк. Записатися можна навіть після того, якщо ви відмовилися з тих чи інших причин. Зробити це можна за допомогою програми ДіЯ.

Смерть від вакцини та відмова в безкоштовному уколі: правда і фейки про вакцинацію від COVID-19 в Україні

Нагадаємо, що кампанія з імунізації українців розпочалася 24 лютого. Першим зробив щеплення лікар з Черкаської області. А 23 лютого в Україну були доставлені 500 тисяч доз вакцини від COVID-19 Covishield розробки AstraZeneca.

Раніше в МОЗ спростували ще шість фейків про вакцинацію в Україні. В тому числі про безпліддя, склероз і генетичні мутації.

Зазначимо, що Віктор Ляшко нещодавно розповів, хто може зробити щеплення від COVID-19 позачергово невикористаними дозами з відкритого флакона.

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