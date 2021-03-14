Смерть від вакцини та відмова в безкоштовному уколі: правда і фейки про вакцинацію від COVID-19 в Україні
Після старту вакцинації в Україні продовжують поширюватися фейки від супротивників кампанії і ковід-дисидентів. Міністерство охорони здоров'я розповідає правду про щеплення, в тому числі і про Covishield, яку завезли в нашу країну.
Про це повідомляється в прес-службі Міністерства.
Після того, як у МОЗ зруйнували перші шість міфів, відомство продовжує просвітницьку кампанію для українців.
Фейк №7. У світі зафіксовано смерті в результаті вакцинації.
Ще в середині січня поширилася інформація про смерть 33 осіб віком після 75 років після щеплення Pfizer/BioNTech. Але у ВООЗ це спростували, зазначивши, що люди померли з інших причин, властивими їх віку та стану здоров'я.
Фейк №8. Вакцини Pfizer і Moderna викликають анафілактичний шок.
Сильна алергічна реакція фіксується лише у однієї людини на 100 тисяч. Причому у всіх людей, які отримали щеплення, і раніше була алергічна реакція на інші лікарські препарати.
Фейк №9. Вакцина Covishield від AstraZeneca не схвалена в ЄС і не дає права українцям їздити в Європу.
Це неправда. Європейське агентство з лікарських препаратів вже дало рекомендації Євросоюзу дозволити використовувати AstraZeneca на території країн-учасників.
Фейк №10. Якщо людина відмовилася вакцинуватися, вона втратила право зробити це безкоштовно.
Це фейк. Записатися можна навіть після того, якщо ви відмовилися з тих чи інших причин. Зробити це можна за допомогою програми ДіЯ.
Нагадаємо, що кампанія з імунізації українців розпочалася 24 лютого. Першим зробив щеплення лікар з Черкаської області. А 23 лютого в Україну були доставлені 500 тисяч доз вакцини від COVID-19 Covishield розробки AstraZeneca.
Раніше в МОЗ спростували ще шість фейків про вакцинацію в Україні. В тому числі про безпліддя, склероз і генетичні мутації.
Зазначимо, що Віктор Ляшко нещодавно розповів, хто може зробити щеплення від COVID-19 позачергово невикористаними дозами з відкритого флакона.