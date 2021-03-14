Смерть від вакцини та відмова в безкоштовному уколі: правда і фейки про вакцинацію від COVID-19 в Україні

Після старту вакцинації в Україні продовжують поширюватися фейки від супротивників кампанії і ковід-дисидентів. Міністерство охорони здоров'я розповідає правду про щеплення, в тому числі і про Covishield, яку завезли в нашу країну.

Про це повідомляється в прес-службі Міністерства.

Після того, як у МОЗ зруйнували перші шість міфів, відомство продовжує просвітницьку кампанію для українців.

Фейк №7. У світі зафіксовано смерті в результаті вакцинації.

Ще в середині січня поширилася інформація про смерть 33 осіб віком після 75 років після щеплення Pfizer/BioNTech. Але у ВООЗ це спростували, зазначивши, що люди померли з інших причин, властивими їх віку та стану здоров'я.

Фейк №8. Вакцини Pfizer і Moderna викликають анафілактичний шок.

Сильна алергічна реакція фіксується лише у однієї людини на 100 тисяч. Причому у всіх людей, які отримали щеплення, і раніше була алергічна реакція на інші лікарські препарати.

Фейк №9. Вакцина Covishield від AstraZeneca не схвалена в ЄС і не дає права українцям їздити в Європу.

Це неправда. Європейське агентство з лікарських препаратів вже дало рекомендації Євросоюзу дозволити використовувати AstraZeneca на території країн-учасників.

Фейк №10. Якщо людина відмовилася вакцинуватися, вона втратила право зробити це безкоштовно.

Це фейк. Записатися можна навіть після того, якщо ви відмовилися з тих чи інших причин. Зробити це можна за допомогою програми ДіЯ.

Нагадаємо, що кампанія з імунізації українців розпочалася 24 лютого. Першим зробив щеплення лікар з Черкаської області. А 23 лютого в Україну були доставлені 500 тисяч доз вакцини від COVID-19 Covishield розробки AstraZeneca.