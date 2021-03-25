Спливли нові подробиці смерті провізора з Чернівців після щеплення від коронавірусу

У Чернівцях у провізора аптеки, який помер через гострий мозковий інсульт, а за дев'ять днів до трагедії був вакцинований від коронавірусу, було виявлено COVID-19. Хворобу чоловік підхопив перед щепленням.

Зазначається, що у провізора аптеки військового госпіталю на момент вакцинації 15 березня не було симптомів - вони проявилися вже на наступний день.

Також стало відомо, що COVID-19 підтвердили у двох його колег, з якими чоловік раніше отримав щеплення.

Випадок смерті чоловіка 24 березня не пов'язують з вакцинацією, оскільки у нього була гіпертонічна хвороба.

Крім того, у провізора був надмірна вага, діабет та інші супутні хвороби.

Як розповів генеральний директор паталогоанатомічного бюро Дмитро Гречко, фахівці продовжують досліджувати аналізи, щоб встановити точну причину смерті.