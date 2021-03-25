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Спливли нові подробиці смерті провізора з Чернівців після щеплення від коронавірусу

Новость на русском → Чернівці, Четвер 25 березня 2021 18:31
Спливли нові подробиці смерті провізора з Чернівців після щеплення від коронавірусу Фото: лікар у лікарні (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

У Чернівцях у провізора аптеки, який помер через гострий мозковий інсульт, а за дев'ять днів до трагедії був вакцинований від коронавірусу, було виявлено COVID-19. Хворобу чоловік підхопив перед щепленням.

Про це заявила очільниця обласного лабораторного центру Наталія Гопко, передає "Суспільне".

Зазначається, що у провізора аптеки військового госпіталю на момент вакцинації 15 березня не було симптомів - вони проявилися вже на наступний день.

Також стало відомо, що COVID-19 підтвердили у двох його колег, з якими чоловік раніше отримав щеплення.

Випадок смерті чоловіка 24 березня не пов'язують з вакцинацією, оскільки у нього була гіпертонічна хвороба.

Крім того, у провізора був надмірна вага, діабет та інші супутні хвороби.

Як розповів генеральний директор паталогоанатомічного бюро Дмитро Гречко, фахівці продовжують досліджувати аналізи, щоб встановити точну причину смерті.

Нагадаємо, що 23 березня під Одесою померла військова ЗСУ, яку днями вакцинували від COVID-19 - жінка раптово втратила свідомість, і реанімаційні заходи не змогли врятувати їй життя. Згідно з результатами судмедекспертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

Як заявив глава МОЗ Максим Степанов, медики розслідують кожен випадок смерті протягом 30 днів після вакцинації.

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