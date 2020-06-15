Смерть учасниці марафону під Одесою: спливли скандальні подробиці

Катерина Катющева, учасниця одеського ультрамарафону, померла в лікарні ввечері, 14 червня. Дівчина провела близько 8 годин на 40-градусній спеці в пустелі, через що в неї стався інсульт. Дівчину шукали учасники забігу і волонтери, а поліція, рятувальники й кінологи приєдналися за кілька годин.

Про смерть Каті повідомив у Facebook Денис Соколов, прессекретар Одеської облдержадміністрації. Як з'ясувалося з повідомлень про пошуки в соцмережах, Нацполіція і ДСНС не відразу відреагували на зникнення дівчини.

Катерина Катющева на початку забігу (фото: facebook.com/Игорь Мишко)

"Прошу максимальний репост... Сьогодні під час змагань зникла ультрамарафонка та член збірної команди України з добового бігу Катерина Катющева! Національна поліція України не реагує на звернення вже кілька годин. ДСНС України також не реагує на дзвінки кілька годин поспіль, рекомендують дзвонити в Національну поліцію!" - написав у Facebook Ігор Мишко.

Виявити дівчину вдалося близько 01:00 - 01:15 14 червня через вісім годин силами Нацполіції, яка взялася за пошуки. Коли Катю знайшли, вона була у свідомості, але виявилося вже запізно. Дівчина отримала сильний тепловий удар.

"Друзі, на жаль, 10 хвилин тому Катя пішла з життя. Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке 8 годин без свідомості в пустелі при температурі 40 градусів", - написав Денис Соколов.

Катя у лікарні (фото: facebook.com/Игорь Мишко)

30-річна Катерина Катющева брала участь в Одеському ультратрейлі "Куяльник", який стартував 13 червня. Дівчина була майстром спорту з легкої атлетики, членом збірної України з 24-годинного бігу з результатом 201 км, багаторазовою учасницею ультрамарафонів на 50-100 км, переможницею змагань "Залізна людина 2019" серед жінок.

У трейлі на 67 кілометрів Катя брала участь вперше. Вона зникла за 10 кілометрів до фінішу.

Катерина Катющева (фото: facebook.com/katya.katuha)

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