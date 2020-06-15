Смерть участницы марафона под Одессой: всплыли скандальные подробности

Екатерина Катющева, участница одесского ультра-марафона, умерла в больнице вечером, 14 июня. Девушка провела около 8 часов на 40-градусной жаре в пустыне, из-за чего у нее случился инсульт. Девушку искали участники забега и волонтеры, полиция, спасатели и кинологи подключились через несколько часов.

Про смерть Кати сообщил в Facebook Денис Соколов, пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации. Как выяснилось из сообщений про поиски в соцсетях, Нацполиция и ДСНС не сразу отреагировали на пропажу девушки.

Екатерина Катющева в начале забега (фото: facebook.com/Игорь Мишко)

"Прошу максимальный репост... Сегодня во время соревнований исчезла ультрамарафонка и член сборной команды Украины по суточному бегу Екатерина Катющева! Национальная полиция Украины не реагирует на обращения уже несколько часов. ГСЧС Украины также не реагирует на звонки несколько часов подряд, рекомендуют звонить в Национальную полицию!" - написал в Facebook Игорь Мишко.

Обнаружить девушку удалось около 01:00 - 01:15 14 июня спустя восемь часов силами Нацполиции, которая взялась за поиски. Когда Катю нашли, она была в сознании, но оказалось уже слишком поздно. Девушка получила сильнейший тепловой удар.

"Друзья, к сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", - написал Денис Соколов.

Катя в больнице (фото: facebook.com/Игорь Мишко)

30-летняя Екатерина Катющева участвовала в Одесском ультра-трейле "Куяльник", который стартовал 13 июня. Девушка была мастером спорта по легкой атлетике, членом сборной Украины по 24-часовому бегу с результатом 201 км, многократной участницей ультрамарафонов на 50-100 км, победительницей соревнований "Железный человек 2019" среди женщин.

В трейле на 67 километров Катя участвовала впервые. Она исчезла за 10 километров до финиша.

Екатерина Катющева (фото: facebook.com/katya.katuha)

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