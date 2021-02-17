Смерть школьницы от таблеток под Киевом: что можно было сделать для спасения девочки

В Боярке под Киевом две школьницы приняли сразу по 40 таблеток спазмолитиков в результате челенджа из соцсети TikTok. Одна из девочек умерла. Что можно было сделать, чтобы избежать смерти рассказал парамедик.

Об этом медик Ярослав Вус сообщил в эфире ТСН.

Эта трагедия всколыхнула всю Украину. Девочки ушли с четвертого урока и пошли в аптеку, что принять сразу по 40 таблеток "Дротаверина". Они не знали, что такой трюк, показанный в соцсети TikTok, может привести к трагедии, то есть смерти.

Парамедик Ярослав Вус рассказал, что первая помощь при отравлении таблетками - это промывание желудка. Это должно быть очень качественное промывание с большим количеством воды.

"Человек должен выпить от 3 до 5 литров воды и вернуть это назад. Это нужно сделать до тех пор, пока в желудке ничего не останется. Обязательна госпитализация. Медикам сообщить, какие именно препараты принял человек", - рассказал парамедик.

По словам Ярослава, если человек выпил не лекарства, а жидкости, например, бензин - промывание желудка делать нельзя. Нужно срочно госпитализировать человека для промывания желудка с помощью зонда.

Если же человек находится без сознания - нужно начинать сердечно-легочную реанимацию. Также первым делом вызывайте скорую помощь.

Как можно было предотвратить смерть школьницы