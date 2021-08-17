Смерть на корпоративі: під Черніговом двоє співробітників ІТ-компанії потонули через удар струмом

У Чернігівській області ІТ-компанія вирішила провести корпоратив в туристично-готельному комплексі "Бреч". Тільки відпочинок перетворився на справжню трагедію, коли двоє співробітників фірми потонули в штучному озері після того, як їх вдарило струмом.

Про це розповів очевидець події Андрій Климанський, який за освітою електрик, повідомляє " Суспільне ".

"З того, що ми бачили і чули від працівників - приблизно в тому місці, де хлопці загинули, знаходиться насос, що живить декоративний водоспад. При обстеженні насосної станції виявилося, що там рубильник, який живить насос, він включений був постійно", - розповів Климанський.

Він також заявив, що в комплексі не знайшлося чергового електрика, який би міг вчасно вимкнути напругу.

"Стан обладнання, яке встановлене на березі водойми і засоби технічного захисту, автоматичні вимикачі - вони категорично не підходять для цих цілей, заради яких вони там стоять. Я вважаю, що трагедія, оскільки там побудована електромережа, і так як організована, ця трагедія була питанням часу", - додав Андрій.

Інцидент стався в неділю, 15 серпня, близько 11:00. В цей час в комплексі відпочивали 140 працівників ІТ-компанії. Один зі співробітників Владислав Каснер купався в озері і в якийсь момент йому стало погано, він почав тонути.

Його колега Євген Іванов намагався врятувати Владислава, але пішов на дно слідом за ним. Загиблим було 26 і 28 років. Трагедію бачили десятки людей.

На допомогу потопельникам прибігли працівники комплексу. За словами очевидця Євгенія, охоронець, зайшовши в воду, сказав, що воду нібито пробиває струмом. І він не дозволяв нікому йти в воду.

Сам він був на сапі і за допомогою весла діставав тіла. Хлопців дістати вдалося, але медики, які приїхали за викликом, реанімувати їх не змогли.

Керівництво комплексу ситуацію не коментує, але його поки закрили. Поліція очікує результатів експертних досліджень для встановлення причин і обставин загибелі людей.

Під Черніговом на корпоративі потонуло двоє осіб через удар струмом (відео: YouTube)