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Жареные беляши дома, "как в киоске": кулинары поделились секретами уличной еды

Как приготовить домашние беляши (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Ароматные, сочные домашние беляши, которые напомнят по вкусу уличную еду из вашего любимого киоска – что может быть лучше, чтобы побаловать себя и близких.

Рецептом поделились в Telegram канале Shuba Food.

Ингредиенты

Для теста:

  • Молоко – 500 мл
  • Мука пшеничная – 500 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 30 г
  • Дрожжи сухие – 10 г
  • Соль – по вкусу
  • Масло подсолнечное – 500 мл

Для начинки:

  • Мясной фарш – 500 г
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Пошаговое приготовление

В теплое молоко положите дрожжи, сахар, перемешайте и отставьте на 10 минут. Муку просейте, добавьте опару и яйца. Посолите и замесите рыхлое тесто. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место подходить на 1 час.

Лук почистите, измельчите, добавьте в фарш, посолите, поперчите и перемешайте.

На посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто толщиной 1,5 см, вырежьте кружочки диаметром 15 см. На тесто посередине положите столовую ложку фарша. Защипните его так, чтобы внутри осталось небольшое отверстие, в котором видна начинка. Изделие слегка прижмите рукой.

В глубокую сковороду налейте растительное масло и хорошо нагрейте. Положите в нее беляши отверстиями вниз. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Приблизительно по 5 минут с каждой стороны. Выложите готовые беляши на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.

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