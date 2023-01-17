Жареные беляши дома, "как в киоске": кулинары поделились секретами уличной еды

Ароматные, сочные домашние беляши, которые напомнят по вкусу уличную еду из вашего любимого киоска – что может быть лучше, чтобы побаловать себя и близких.
Рецептом поделились в Telegram канале Shuba Food.
Для теста:
Для начинки:
В теплое молоко положите дрожжи, сахар, перемешайте и отставьте на 10 минут. Муку просейте, добавьте опару и яйца. Посолите и замесите рыхлое тесто. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место подходить на 1 час.
Лук почистите, измельчите, добавьте в фарш, посолите, поперчите и перемешайте.
На посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто толщиной 1,5 см, вырежьте кружочки диаметром 15 см. На тесто посередине положите столовую ложку фарша. Защипните его так, чтобы внутри осталось небольшое отверстие, в котором видна начинка. Изделие слегка прижмите рукой.
В глубокую сковороду налейте растительное масло и хорошо нагрейте. Положите в нее беляши отверстиями вниз. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Приблизительно по 5 минут с каждой стороны. Выложите готовые беляши на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.
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