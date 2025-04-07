Суперлегкий способ вырастить рукколу дома за считанные недели: справятся даже дети

Что такое руккола

Руккола - однолетнее растение из семейства капустных, известное также как рокет-салат, эрука или горчичная трава. В дикой природе она распространена в Азии и Северной Африке, а в Европе ее выращивают промышленно.

Взрослое растение достигает высоты до 20 см, образует светлые цветы, а после цветения - стручки с семенами. Растение неприхотливое и быстро растет, благодаря чему его можно сеять несколько раз за сезон.

Особенно популярна руккола в регионах с теплой весной и продолжительным летом. Она подходит как для большого огорода, так и для балконного вазона.

Польза рукколы для здоровья

В пищу используют листья и стебли растения, в основном в сыром виде. Руккола богата витаминами Е, К, РР, С, В3 и минералами: железо, кальций, магний, фосфор, калий. Ее свойства включают бактерицидное, мочегонное и отхаркивающее действие. Она улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм и положительно влияет на нервную систему.

Зелень рекомендуют тем, кто придерживается диет или нуждается в повышении уровня гемоглобина. Однако следует быть осторожным людям с болезнями почек, желчного пузыря или с повышенной кислотностью желудка.

Популярные сорта рукколы

Среди однолетних сортов выделяются "Оливетта", "Виктория", "Стрелы Купидона" и "Диковинка".

"Оливетта" - ранний сорт, дает урожай за 21 день, имеет нежный вкус с легкой горчинкой.

"Виктория" созревает за 25 дней, растет до 15 см и содержит много витаминов - идеальна для выращивания дома.

"Стрелы Купидона" - среднеспелый сорт с крупными листьями, урожай можно собирать через 35 дней.

"Диковинка" также среднеспелая, формирует крупную розетку с листьями до 30 см.

Двухлетний сорт "Пасьянс" зимует в открытом грунте, а весной дает новые ростки.

Так выглядят молодые листья рукколы (фото: Freepik.com)

Правила посева в открытый грунт

Для посева участок нужно перекопать и разбить комки земли. Семена высевают в бороздки глубиной до 2 см, на расстоянии 30 см между рядами. Перед посевом землю хорошо увлажняют и присыпают семена смесью песка и почвы.

В случае ранней весенней посадки, грядки накрывают пленкой ночью. Ростки появляются уже через 5-7 дней после посева. Лучше всего руккола растет после картофеля, моркови или томатов, но не после капустных культур.

Уход за рукколой

Руккола нуждается в регулярном поливе, особенно в засушливый период. При недостатке влаги листья становятся горькими, поэтому почва должна быть постоянно слегка влажной. В открытом грунте обязательно удаляют сорняки и рыхлят землю после полива.

Дома можно орошать пульверизатором, контролируя влажность почвы ежедневно. Если растение растет на плодородной почве, удобрения не нужны. В противном случае применяют компост или мульчу из сухой травы или торфа.