Вкусное блюдо с Полесья, которому уже более 200 лет: как приготовить бульбовники

Что вам понадобится:

Картофель - 6 шт.

Сметана - 1 ст. ложка

Сыр моцарелла - 150 г

Паприка молотая - 0,5 ч. ложки

Панировочные сухари - 100 г

Соль - по своему вкусу

Перец черный молотый - по своему вкусу

Масло растительное - 300 мл

Как готовить бульбовники

Три картофелины помойте, почистите, нарежьте и сварите в подсоленной воде до готовности. Затем растолките ее в пюре.

Сырой картофель натрите на мелкую терку, отожмите лишнюю жидкость. Смешайте тертый картофель с пюре. Добавьте сметану, соль, перец, паприку и хорошо вымешайте массу.

Сыр нарежьте небольшими кубиками. Из картофельной массы сформируйте круглые лепешки, а на середину каждой положите по кусочку сыра. Края соедините и защипните, формируя шарики.

Шарики запанируйте в сухарях. В разогретое масло выкладывайте шарики и жарьте, переворачивая их, до золотистого цвета. Следите, чтобы бульбовники равномерно прожаривались со всех сторон.