Є такі випадки: росіянам в Європі почали плювати в чашки з кавою

Росіяни після повномасштабного вторгнення в Україну стають ізгоями в усьому світі. Так, почастішали випадки так званого цькування.
Про це розповів на відео російський журналіст-пропагандист Андрій Караулов. Зазначимо, що він всіляко підтримує війну в Україні.
За його словами, коли в ресторанах Європи офіціанти дізнаються, що перед ними росіяни, то плюють їм у напої.
"Неприємно якось за те, що ти росіянин. Є такі випадки. Замовляєш каву, чай. Питають - росіянин? Приносять, а туди пів ресторану вже наплювало", - скаржиться пропагандист.
Цікаво, що журналіст щиро дивується, чому таке відбувається.
Зазначимо, що це всього лише початок наслідків ставлення європейців до громадян РФ.
Як ми раніше писали, ще одним підтвердженням того, що росіяни ізгої став такий випадок. Пасажири копняками виганяли з літака росіян, які без квитків хотіли летіти до Англії.
Раніше повідомлялося, що у Польщі з готелю вигнали "ватницю", яка агітувала за "русскій мір".