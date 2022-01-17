У словацьких Татрах загинула туристка зі Львова: дівчина зірвалася з висоти 400 метрів

У словацьких Татрах загинула 29-річна туристка зі Львова Олена Лозинська. Дівчина здійснювала сходження і зірвалася з величезної висоти.

Олена Лозинська відпочивала з друзями в Малій Студеній Долині у Високих Татрах. Вона здійснювала сходження і раптово почала падати.

Імовірно, у дівчини закрутилася голова, і вона втратила свідомість. Можливо, вона оступилася або посковзнулася, а при падінні отримала серйозну травму голови.

Дівчина впала з висоти 400 метрів. Її помітили місцеві туристи та спробували спочатку самостійно надати їй першу медичну допомогу.

Пізніше на місце події прибули рятувальники та медики. Вони провели реанімаційні заходи, але на жаль - все було безрезультатно. Дівчина померла на місці.

Тіло туристки передали експертам і поліції.

Як повідомили на сторінці "Книга пам'яті померлих за кордоном українців" у Facebook, трагедія сталася 15 січня.

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Про Олену Лозінську тепло відгукуються рідні та друзі. Вони шоковані тим, що сталося. Кажуть, що Олена була дуже світлою, доброю дівчиною і дуже любила гори та походи на високогір'ї.