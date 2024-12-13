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Следите за градусником. Какая температура воздуха зимой может навредить садовым деревьям

Пятница 13 декабря 2024 11:15
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Следите за градусником. Какая температура воздуха зимой может навредить садовым деревьям Какие низкие температуры вредны для садовых деревьев (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Зима - это период настоящих испытаний для садовых деревьев. У каждого вида дерева есть свой предел устойчивости к низким температурам, и правильная подготовка помогает минимизировать риски.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как морозы влияют на разные садовые деревья и что можно сделать, чтобы защитить их.

Как низкие температуры влияют на плодовые деревья

Плодовые деревья, такие как яблони, груши и сливы, имеют разную морозостойкость. Например, яблони могут выдержать температуру до -30°C, но молодые деревья или растущие в неблагоприятных условиях повреждаются уже при -20°C.

Сливы и абрикосы более чувствительны к морозам - при температуре -15°C их цветочные почки могут погибнуть. Важно также учитывать, что резкое снижение температуры после оттепели наносит гораздо больше вреда, чем постепенное похолодание.

Защитить деревья помогает мульчирование, обмотка стволов мешковиной и побелка для уменьшения нагрева от солнца. Такие меры позволяют снизить риск обморожения коры и почек.

Какие температуры вредят косточковым деревьям?

Косточковые деревья, такие как вишни, черешни и персики, особенно чувствительны к морозам. Вишни и черешни могут выдержать морозы до -25°C, но для персиков критический порог составляет лишь -18°C.

Замерзание древесины или коры приводит к образованию трещин, что открывает доступ для болезней и вредителей. Также важно защитить корневую систему, которая может повреждаться при промерзании почвы на глубину более 20 см.

Эффективными мерами являются утепление прикорневой зоны мульчей и установка снежных заслонов. Эти действия помогают сохранить тепло и обеспечить деревья дополнительной защитой.

Как реагируют экзотические деревья на зимние морозы.

Экзотические виды деревьев, такие как магнолии, катальпы и японские клены, особенно уязвимы к морозам. К примеру, магнолии повреждаются уже при температуре -15°C, а японские клены не выдерживают морозов ниже -10°C.

Основная проблема - это перепады температур, вызывающие растрескивание коры. Эти деревья нуждаются в дополнительном утеплении, например, обертывании стволов мешковиной или агроволокном. Важно также правильно подготовить грунт, обеспечив хороший дренаж во избежание застоя воды.

Следите за градусником. Какая температура воздуха зимой может навредить садовым деревьямМорозы зимой могут повредить вашему саду (фото: Freepik.com)

Стоит ли волноваться зимой за ореховые деревья?

Орехи, такие как грецкий орех и орешник, имеют среднюю морозостойкость, но их молодые деревья особенно уязвимы. Грецкий орех повреждается при температуре ниже -25°C, тогда как орешник выдерживает морозы до -30°C.

Наибольшую опасность представляют длительные периоды низких температур, вызывающие глубокое промерзание древесины. Молодые саженцы нуждаются в дополнительном утеплении стволов мешковиной или агроволокном.

Как помочь деревьям пережить экстремальные зимы

Важно заранее готовить сад к зимовке: проводить обрезку сухих и поврежденных веток, вносить осенние удобрения и утеплять почву.

Для защиты стволов используют побелку или обертывание, что снижает риск растрескивания коры. В критических условиях можно использовать укрытие из агроволокна или устанавливать ветрозащитные экраны.

Также следует проводить регулярный осмотр деревьев зимой, чтобы своевременно устранить возможные проблемы. Благодаря этим мероприятиям сад останется здоровым даже в строжайшую зиму.

Раньше мы писали, что делать, чтобы снег не сломал ветки деревьев.

Читайте также, какая температура зимой полезна почве на огороде.

При написании материала использовались следующие источники: издания Gardener's World, Family Handyman, Bob Vila.

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