Без сліз не поглянеш: у Дніпрі сім'я з п'яти дітей живе в нелюдських умовах

У Дніпрі поліція приїхала на виклик про хуліганство і застала жахливу картину. У будинку проживали п'ятеро дітей і двоє дорослих, але все житло потопало у смітті. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області.

25 листопада, в патрульну поліцію звернулися діти 9, 11, 13, 14 і 7 років, які проживають на вулиці Мостова. Вони повідомили, що над ними знущалася співмешканка їх дядька. Вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння, ображала їх і не давала їм проходу.

Дніпрі діти живуть в будинку, повному сміття (фото: facebook.com/PoliceDniproRegi)

Патрульні виявили, що в будинку живуть дві сім'ї: жінка з 5 дітьми і її брат із співмешканкою. Правоохоронці склали на хуліганку адміністративний протокол.

Патрульних вразило те, що діти проживають в нелюдських умовах. Будинок повністю потопає у смітті, а продуктів харчування зовсім немає. Батьків дітей в будинку не виявилося. За словами неповнолітніх, вони поїхали відпочивати.

Поліцейські подзвонили батькам дітей і склали на них протокол за невиконання батьківських обов'язків.

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