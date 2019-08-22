Слава з НеАнгелів озвучила свою зарплату: сума шокує

Слава Камінська поділилася з шанувальниками цифрою своєї офіційної зарплати
Слава з НеАнгелів, яка нещодавно похвалилася шубами, розсекретила свою офіційну заробітну плату. Суму, яка шокує, зірка українського шоу-бізнесу назвала у свавіллі-шоу "Ніч у барі", яке виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ.
Ведучий з виконавицею зіграли в гру під назвою "правда чи дія", в ході якої Камінська відповіла на каверзне запитання і повідомила, що її офіційна зарплата становить всього 600 гривень.
"У мене є легальний дохід. Офіційно я отримую, як артистка,яка працює в компанії, 600 гривень", - зізналася Камінська.
Цікаво, що суму так званих нелегальних заробітків Слава вирішила не озвучувати.
Відео: Беззаконня-шоу "Ніч у барі" (YouTube/Люкс ФМ)
Користувачі мережі відреагували на відео у коментарях.
Як ми раніше повідомляли, Слава Камінська з групи НеАнгели розохотила мережу гарячими пляжними фото з Греції.
До речі, Слава Камінська з Неангелів засвітилася на обкладинці відомого журналу. Співачка зображена в стильному вбранні з ефектним шкіряним корсетом.