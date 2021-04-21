SkyUp скасував рейси до Європи з Києва до кінця червня: як повернути гроші за квитки

Нинішні зміни торкнулися польотів з Києва в такі європейські міста:

Аліканте,

Барселона,

Бове (біля Парижа),

Ліон,

Лісабон,

Пардубіце,

Прага,

Рим.

У SkyUp зазначили, що зараз мають право літати в країни ЄС громадяни з робочими або студентськими візами, бізнесмени, представники дипломатичних місій та інші категорії.

"Щойно ситуація зміниться, а європейські країни дозволять туристичні поїздки, ми відновимо польоти", - додали в лоукостері.

Як повернути гроші за квитки SkyUp після скасування рейсу

Якщо бронювання авіаквитка було на сайті авіакомпанії SkyUp, лоукостер зарахує кошти на баланс в особистому кабінеті в сумі повної його вартості.

Кошти можна використовувати для покупки будь-яких квитків або додаткових послуг авіакомпанії на будь-яку людину, а не тільки власника акаунта.

Також зазначається, що кошти зберігатимуться необмежений час.

Крім того, пасажир може вивести гроші назад на карту. Для цього потрібно дочекатися зарахування коштів на баланс, а потім через сайт авіакомпанії відправити претензію. Гроші повернуть після її розгляду на карту, з якої оплачувався квиток.

Якщо квиток був куплений в агентській мережі, для уточнення процедури повернення необхідно звернутися в офіс, в якому оформлялося бронювання.