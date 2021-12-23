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"Ховалися за вигаданим успіхом": Юрій Рудий розповів правду про шоу "Холостячка 2"

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Четвер 23 грудня 2021 16:07
"Ховалися за вигаданим успіхом": Юрій Рудий розповів правду про шоу "Холостячка 2" Колаж РБК-Україна: Юрій Рудий розповів правду про шоу "Холостячка 2"
Автор: Роман Мирончук

Один з найяскравіших учасників романтичного шоу "Холостячка 2", в якому брала участь українська співачка Злата Огневич, став продюсер Юрій Рудий.

Про залаштунки проєкту і своє життя він розповів в інтерв'ю "Сьогодні".

Чоловік зізнався, що його запрошували взяти участь у шоу ще в першому сезоні, але він тоді відмовився. У другому сезоні він вже вирішив взяти участь. При цьому він зізнався, що хотів не стільки зустріти любов, як привернути увагу до своїх проєктів.

&quot;Ховалися за вигаданим успіхом&quot;: Юрій Рудий розповів правду про шоу &quot;Холостячка 2&quot;

Юрій Рудий (фото: instagram.com/yuriyrudy)

Образ на шоу "Холостячка 2"

Майже на всіх розважальних проєктах у кожного учасника повинен бути свій образ. Це робиться, щоб глядачеві було цікавіше дивитися. За словами Юрія, його в романтичному шоу показали більш агресивним і брутальним, ніж він є в реальному житті.

"Спочатку мене хотіли представити як "інтелектуального байкера". Але на тлі подій, які склалися під час першої вечірки, мій образ перетворився на брутального і агресивного абьюзера", - зізнався Рудий.

Суперники

Переможцем шоу став Андрій Задворний, але після 1,5 місяця стосунків вони з Златою Огневич розійшлися. Юрій зазначив, що багато хто приходить на шоу не заради любові, а скоріше для піару.

"Можливо, це буде звучати від мене занадто радикально, але всі сюди прийшли в першу чергу заради популярності, навіть сама головна героїня", - зазначив Рудий.

Він також додав, що кастинг-директори шукають успішних чоловіків, які б відповідали статусу героїні шоу.

"На жаль, деякі учасники ховалися за вигаданим успіхом і сподівалися отримати велику кількість підписніків в соцмережах і заробляти на рекламі", - зазначив Рудий.

&quot;Ховалися за вигаданим успіхом&quot;: Юрій Рудий розповів правду про шоу &quot;Холостячка 2&quot;

Юрій Рудий (фото: instagram.com/yuriyrudy)

Життя після проєкту

За словами Юрія, його життя після "Холостячки 2" сильно не змінилося. З цим також може бути пов'язано те, що він вилетів з проєкту на самому початку, і багато хто не встиг ще звернути на нього увагу.

При цьому чоловік зазначив, що в Instagram у нього збільшилася кількість фоловерів, але додалося також і хейтерів. Але на розвиток його бізнесу і на пошуки інвестицій участь в шоу ніяк не вплинула.

Нагадаємо, ми писали про те, як пройшов фінал "Холостячки 2".

Раніше ми писали про те, що фавориту Злати Огневич з "Холостячки 2" зламали руку в бійці.

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Холостячка Шоу-бізнес
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