Сезонне загострення болю в суглобах: як пережити зиму

В осінньо-зимовий період багато хронічних захворювань загострюються. З приходом перших холодів особливо часто даються взнаки болі в суглобах. Серед найчастіших причин - переохолодження організму й зміни у фізичній активності.

Як пише Ukr.Media, взимку кістки і суглоби сильніше болять, бо падає атмосферний тиск, що призводить до зміни тиску в суглобах. Також медики пояснюють, що у холодний період суглоби стають більш жорсткими і скутими. Причина у тому, що за низької температури в суглобах відбувається згущення рідини.

Також фахівці зауважують, що до артрозу може призвести відсутність необхідної активності. Адже, це цілком нормально, що взимку люди рухаються менше, аніж в теплі місяці. До того ж нині ще й карантин.

Тому необхідно більше рухатися вдома, робити зарядку, адже припиняти заняття спортом не можна навіть взимку. Активність покращує кровообіг і зігріває тіло. Крім того, заняття спортом покращують стан кісток, м'язів і знижують жорсткість суглобів.

Фахівці пояснюють, що необов'язково виконувати силові вправи, можна зробити розтяжку чи зайнятися пілатесом. А заняття в басейні полегшать біль, поліпшать поставу і зміцнять м'язи.

Фахівці розповідають, що в зимовий час люди неправильно одягаються, тому і болять суглоби та кістки. Тому необхідно захиститися від морозів за допомогою теплого одягу та взуття, адже після переохолодження ризик, що виникне біль у суглобах, підвищується.

Якщо Вам холодно вдома, можна прикладати до м'язів грілку або робити на суглоби теплі компреси.

Також на стан кісток і суглобів впливає харчування, вона повинно бути багатим на кальцій і вітамін D. Норма кальцію присутня у молочних продуктах, мигдалі і сої. А багато вітаміну D в молоці, яйцях, злакових продуктах.

Не менш важливо мати здоровий сон, тривалістю 7-8 годин. Також на сприйняття людиною болю впливає песимістичний настрій, тому себе потрібно налаштовувати на позитив.

Нагадаємо, раніше медики попередили, що безконтрольний прийом вітаміну D може серйозно зашкодити здоров'ю.

Також у ВООЗ назвали тяжкі наслідки відсутності фізичної активності.