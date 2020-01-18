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Помер легендарний британський актор 80-х

STYLERПерсони    18.01.2020 - 08:37
Помер легендарний британський актор 80-х
Помер актор (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дерек Фаулдс помер на 83-му році життя

Відомий британський актор Дерек Фаулдс помер у 82 роки. Актор був найбільш відомий по ролі особистого секретаря Бернарда Вуллі у популярному ситкомі 80-х років, а пізніше він повторив роль у сіквелі серії "Так, пане міністр".

У своєму зверненні до засобів масової інформації, близькі актора повідомили, що він помер в Royal United Hospital 17 січня 2020 року у віці 82 років від ускладнення серцевої недостатності та сепсису, які виникли після того, як він страждав від пневмонії. Про це повідомила сім'я артиста, передають місцеві ЗМІ.

Помер легендарний британський актор 80-х

Дерек Фаулдс (фото: Аллан Уоррен)

Дерек Фаулдс був найбільш відомий по сатиричному ситкому "Так, пане міністре" і його продовженню "Так, пане прем'єр-міністр". У них актор виконав роль Бернарда Вуллі, особистого секретаря головного персонажа Джеймса Хекера.

Артист також протягом 18 років грав у британському серіалі Heartbeat ("Серцебиття"). На початку 2000-х Фаулдс завершив акторську кар'єру.

Фаулдс був одружений на Венді Торі та телеведучій Леслі Джадд. В результаті цих шлюбів він став батьком двох дітей.

Нагадаємо, що раніше раптово помер актор з "Гри престолів".

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