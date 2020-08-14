Скільки коштує лікування від COVID-19 в Україні: лікар розкрив реальні суми

В Україні лікування від коронавірусу є досить витратним для пацієнтів - хоча в державних закладах охорони здоров'я воно повністю безкоштовне, проте людям нерідко доводиться купувати деякі препарати своїм коштом.

Про це директор Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко розповів в інтерв'ю виданню "Вголос".

"Переважна кількість ліків, яка застосовується за протоколом для лікування коронавірусної хвороби, у нашій установі є безкоштовною. Але оскільки профіль нашої лікарні - інфекційний, то, звісно, що таких ліків, які потрібні для лікування цукрового діабету, наприклад, не вистачає. А це дороговартісні препарати - починаючи від інсулінів, таблетованих діабетичних препаратів, неврологічних, серцево-судинних", - каже лікар.

Також він зазначив, що пацієнти можуть ці препарати при державній підтримці отримувати безкоштовно в первинній мережі.

Вартість флакона антибіотика варіюється від 500 гривень до понад 25 тисяч гривень. Одній людині в добу потрібно 3-4 флакони.

Федоренко визнав, що ціни на антибактеріальні препарати для лікування коронавірусної хвороби великі.

Крім антибіотиків, для підняття імунного статусу потрібно використовувати імунологічні препарати - їх ціна сягає в Україні 5-6 тисяч гривень за один флакон (якщо вони вітчизняного виробника) або від 25 тисяч гривень та вище (якщо зарубіжного виробництва).

У цілому ж на лікування людини від COVID-19 потрібно на добу від 4 тисяч гривень.

"Тож зрозуміло, що без державної підтримки більшість громадян не може оплатити все це лікування. Відтак ми звертаємося і до обласного департаменту охорони здоров'я, і до Національної служби здоров'я України з метою врахувати ті реалії, які є на сьогоднішній день, з метою переглянути ціну пакетів, які держава оплачує для хворих при коронавірусній хворобі, в сторону їхнього збільшення. Це дасть можливість забезпечити наших краян якісними та ефективними препаратами", - заявив Федоренко.

Також лікар додав, що якщо людина залишається лікуватися вдома, то всі препарати купує своїм коштом, тому що якоїсь державної програми для лікування хворих COVID-19 на амбулаторному етапі наразі немає.

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Нагадаємо, що МОЗ планує відновити виробництво вакцин в Україні.