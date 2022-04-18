Скільки діє COVID-сертифікат за кордоном і як ним користуватися
Ковідні обмеження в Європі ще ніхто не відміняв, тому українські сертифікати в "Дії" відмінно підходять для підтвердження вакцинації українців.
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Як довго дійсні covid-сертифікати
Нещодавно МОЗ разом з Мінцифрою і НСЗУ змінили терміни відображення COVID-сертифікатів в "Дії". Але зміна терміну відображення сертифіката в додатку ніяк не впливає на термін дії документа. Зміна терміну відображення covid-сертифікатів в "Дії" впливає тільки на те, скільки часу сертифікат буде відображатися в додатку.
Скільки ж часу можна користуватися українським covid-сертифікатом за кордоном?
Це залежить від правил кожної країни-члена довірчої мережі COVID-сертифікатів. Терміни дії сертифіката вважаються від дати щеплення.
Переважно терміни наступні:
- 1-я доза-30 днів
- 2-я доза-270 днів
- 3-я (бустерна) доза - 270 днів.
Однак терміни можуть бути і довші, і коротші. МОЗ рекомендує уточнювати дані на сайті МЗС потрібної країни або за допомогою сервісу reopen.europa.eu.
Українцям рекомендують зробити чергове щеплення від COVID-19, Якщо ви не отримували вакцину жодного разу або прийшов термін робити бустерну дозу відповідно до рекомендацій лікарів тієї країни, де ви знаходитесь. І отримати вже там підтверджуючий документ
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