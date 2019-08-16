Скнилівська трагедія: адвокати засуджених і потерпілих розкрили секретні деталі

Фото: Скнилівська трагедія (city-adm.lviv.ua)

Скнилівська авіакатастрофа забрала життя 77 людей, з них 28 дітей

Скнилівська трагедія, яка сталася 27 липня 2002 року, вразила українців і залишила незгладимий слід у їхній пам'яті. Під час повітряного авіашоу на глядачів впав винищувач Су-27. Тоді загинули 77 осіб. Серед них 28 - діти.

Леонід Кучма, який тоді був президентом, звинуватив у всьому військових, відправивши у відставку генерал-полковника Віктора Стрельникова, головнокомандувача ЗСУ.

Генпрокуратура тоді взяла під арешт Стрельникова та ще трьох військовослужбовців. Про це повідомляє "Новое время".

6 вересня 2002 оголосили результати розслідування, причиною трагедії назвали відхилення екіпажу від польотного завдання і помилка в пілотуванні Су-27. Пілота Володимира Топонаря, який перебував за штурвалом, засудили до 14 років позбавлення волі, другого пілота Юрія Єгорова до 8. Три людини з командування 14-го авіаційного корпусу отримало 6 і 4 років в'язниці, а також їх зобов'язали виплатити штрафи у розмірі 200-700 тис.грн.

Адвокати обох сторін поділилися одкровеннями. Адвокат підсудних повідомив, що перший пілот, якого засудили, живе відлюдником, другий пілот поїхав жити в Росію.

Фото: Жертвами стали 77 людей (city-adm.lviv.ua)

"Я розповім вам про долю обвинувачених. Перший пілот, який керував Су-27, Топонар, зараз живе, як Робінзон Крузо, в покинутому поселенні на Київщині, у Кагарлицькому районі. Він навіть одружився вдруге, взяв собі якийсь забитий будиночок. Сам Топонар родом з Криму, але після в'язниці туди не повертався", - поділився Віталій Домашовець, адвокат підсудних.

Другий пілот, Єгоров - росіянин за національністю. Как только на Востоке Украины началась война, сразу же уехал в Россию.

За словами адвоката, командира авіаційної частини повністю виправдали.

"Олег Дзюбзький, командир авіаційної частини, який займався підготовкою екіпажу, повністю виправданий. Він прослужив ще десь півроку після трагедії, потім звільнився, пішов на пенсію і навіть зумів відсудити у держави гроші за те, що незаконно завели на нього справу. Зараз він проживає десь у Вінницькій області", - розповів Домашовець.

Фото: Авіакатастрофа (city-adm.lviv.ua)

Заступник керівника польотами Юрій Яцюк, минулої осені призваний до лав ЗСУ. Півроку він перебував у Миргороді, вчив пілотів літати. За ті півроку він літав стільки, скільки не літав, напевно, за всю свою авіаційну кар'єру. Отримав полковника і зараз у Вінниці, в штабі Військово-повітряних сил.

Варто зазначити, що ніхто з обвинувачених у справі Скнилова не визнає свою провину, навіть після того, як вони відбули покарання у в'язниці.

Дмитро Гудіма - адвокат потерпілих повідомив, що ця трагедія залишила у багатьох потерпілих морально-психологічні проблеми.

"У багатьох постраждалих досі морально-психологічні проблеми. Ми не можемо відчути те, що відчувають ті, хто переніс тяжкі каліцтва, повністю втратив сім'ї, залишився на самоті на старості років. Необ'єктивність розслідування справи стала однією з підстав для звернення в Європейський суд з прав людини. Після трагедії було порушено кримінальну справу з приводу пілотів, так і по відношенню до організаторів авіашоу. Однак матеріали кримінальної справи, що стосуються генералів ЗСУ, без законних підстав були виділені заступником генпрокурора України в окрему справу. Заявники про це не знали до початку слухання в суді", - повідомив Дмитро.

За словами адвоката, в слідстві приховали деякі матеріали справи.

"На стадії досудового слідства з матеріалів справи були вилучені аналізи крові пілотів Топонаря і Єгорова, взяті відразу після катастрофи. Ймовірно, в цих аналізах був встановлений факт алкогольного сп'яніння екіпажу літака. Зате залишився аналіз сечі пілотів, взятий у них через кілька днів після подій, знову ж таки, свідчить про приховування наслідком деяких важливих обставин справи", - розповів правозахисник.

Якщо б генерали не допустили порушень при організації авіашоу, цієї трагедії б не було, вважає Гудіма.

"Тому постраждалі вважають, що державні органи, які займалися розслідуванням, насправді швидше працювали над доказами непричетність генералів ЗСУ до катастрофи та пошуком винних нижчого рангу, ніж встановлювали справжні обставини трагедії. Але посадові особи Збройних Сил України та були, насамперед, винними в авіакатастрофі - пілоти і військовослужбовці-організатори авіашоу. Можна констатувати, що вони уникли покарання чи ж воно виявилося незначним. Звичайно, за винятком пілота Топонаря. Жоден військовослужбовець з причетних до Скнилівської авіакатастрофи не був позбавлений військового звання. А цієї катастрофи не було б, якщо б генерали не допустили порушень при організації авіашоу", - сказав він.

Як ми раніше писали, в Україні згадують про Скнилівську трагедію, яка сталася 15 років тому.

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