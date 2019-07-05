В авіакатастрофі на Багамах загинув відомий мільярдер: летів зі святкування дня народження

Авіакатастрофа (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Вугільний магнат загинув в авіакатастрофі після святкування дня народження

Відомий американський мільярдер Крістофер Клайн загинув у четвер, 4 липня, в авіакатастрофі на Багамах. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на друзів Клайна.

Відомо, що пасажирський вертоліт, на якому знаходився Крістофер Клайн і ще шість чоловік зазнав аварії на Багамських островах, де мільярдер святкував свій день народження.

Вертоліт прямував з островів у місто Форт-Лодердейл у штаті Флорида. Після того, як вертоліт злетів, він зник з радарів, а потім впав в Атлантичний океан. До місця події були викликані рятувальники. Вони виявили тіла загиблих. Повідомляється також, що на борту було чотири жінки і троє чоловіків.

Загибель Крістофера Клайна підтвердили друзі з близького оточення мільярдера. На даний момент причина аварії вертольота невідома.

Скріншот поста (twitter.com/cesummary)

Крістофер Клайн – відомий мільярдер зі штату Західна Вірджинія. За даними журналу Forbes, його стан оцінюється в 1,8 мільярда доларів. Агентство Bloomberg назвало 60-річного Крістофера Клайна "новим вугільним королем".

За деякими даними, на борту вертольота також перебувала дочка мільярдера. Крістофер Клайн — вугільний магнат, промисловець і філантроп. У вугільній галузі також працювали його батько і дід. У 2011 році пожертвував п'ять мільйонів доларів медичного факультету Західній Вірджинії. У 2015 році пожертвував мільйон доларів для передвиборної кампанії Джеба Буша. У нього було два шлюби, які закінчилися розлученням і четверо дітей.

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