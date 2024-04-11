Сложное испытание: этим знакам Зодиака светит важный экзамен в жизни

Телец

Быть к кому-то лояльным - это означает делать то, о чем вас просят. Даже если вы думаете, что это не в его интересах. Вам придется хранить чужие секреты, которые вам выскажут в эмоциях. Дайте человеку пространство и свободу.

Любить кого-то - значит позволять ему сохранять свою автономию и принимать собственные решения. Даже если вы с ним не согласны. Будет больно, будет казаться, что вы сидите сложа руки, но, когда близкий человек вернется к вам после сложного испытания, вам нужно будет снова открыть свое сердце.

Близнецы

В этом месяце вам предстоит очень нелегкий выбор. Придется кому-то сказать "да", а кому-то "нет". И в этом будет заключаться ваш персональный ад. Вы хотите сделать всех людей вокруг счастливыми, но это невыполнимая задача. Не принимать чью-то сторону не получится, кто-то станет вашим другом, а кто-то - врагом.

Поверьте, иного выхода из этой ситуации нет, так как ставки будут достаточно высоки и серьезны. Вам придется принять решение: сдержать свое слово или разочаровать человека, который важнее всего.

Стрелец

Апрель заставит вас отказаться от того, что вы любите, от какого-то аспекта своей жизни, который укоренился в вашем личном самоощущении, ради будущего ваших личных отношений. Это будет очень нелегко, и сначала вам придется с этим бороться - грядут большие перемены и личные жертвы.

Но вам придется убрать розовые очки и увидеть ситуацию с точки зрения вашего партнера. Ради вашего общего будущего вам придется отпустить кусочки текущей реальности. При этом вы обретете новый уровень свободы.

Водолей

Вы окажетесь в окружении людей, которые не согласны с вашими убеждениями, и вам придется пройти эту тонкую грань, чтобы оставаться верными себе и не стать слишком воинственными. Вам никогда не удастся убедить толпу присоединиться к вашему мнению, все попытки будут тщетны.

Но это не значит, что вам нужно позволить толпе вас раздавить. Выскажитесь за то, во что вы верите - это станет проверкой вашей самооценки. Вы найдете тех, кто разделит ваши ценности, но сейчас вам придется найти внутреннюю силу духа и выстоять.