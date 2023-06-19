Сколько сейчас стоит установка кондиционеров и как правильно выбрать сплит-систему

Летом кондиционер активно участвует в создании комфортной температуры в комнатах и сейчас становится необходимой вещью. Он помогает регулировать температуру и нормализовать влажность в помещении.

О том, сколько стоит установка кондиционеров и как выбрать сплит-систему, читайте в материале ниже.

Цена на услуги установки кондиционера

Мониторинг цен на монтаж кондиционеров в Киеве показывает, что на сегодняшний день в столице ориентировочно установка сплит-систем будет стоить в среднем от 2200 до 4500 гривен.

Цены на монтаж кондиционеров в Киеве (скриншот)

Цены на монтаж кондиционеров в Киеве (скриншот)

При этом некоторые фирмы не учитывают в стоимость монтажа разные дополнительные услуги, например, выезд мастера для консультации и составления калькуляции, крепления наружного блока на металл, пробивание дополнительных отверстий (штробление под трассу или под кабель) и т. д.

Поэтому следует обсудить эти нюансы сразу с менеджерами. Иначе стоимость установки кондиционера может существенно отличаться от той, которую вы нафантазировали.

Стоимость дополнительных услуг при установке кондиционеров в Киеве (скриншот)

Стоимость дополнительных услуг при установке кондиционеров в Киеве (скриншот)

Интересно, что во Львове, например, цены на монтаж кондиционеров ничем не уступают киевским. А за некоторые услуги даже придется заплатить больше.

Цены на монтаж кондиционеров во Львове (скриншот)

Цены на монтаж кондиционеров во Львове (скриншот)

В других городах - Виннице, Днепре, Черновцах и т. п. - цены немного дешевле. Установка кондиционеров сегодня стоит в среднем от 2500 гривен.

Приблизительные цены на монтаж кондиционеров в городах Украины (скриншот)

Примечательно, что некоторые компании предлагают скидки при покупке кондиционера в их магазинах. Этот аспект также может помочь вам сэкономить.

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В целом, можно заключить, что стоимость установки кондиционеров сегодня в разных городах Украины, не слишком отличается. Но в Киеве и Львове - цены самые высокие среди всех населенных пунктов.

Как выбрать кондиционер

Установить кондиционер не так уж трудно, как видим. Но главное - чтобы было что устанавливать. Для этого нужно приобрести качественную сплит-систему кондиционирования. И вот на что обратить внимание прежде всего.

Мощность

Вы должны определить нужную мощность кондиционера. Она зависит от площади помещения, количества постоянно находящихся там людей, а также от солнечной активности. Общее правило - на 10 квадратных метров требуется около 1 кВт мощности кондиционера.

Энергоэффективность

При выборе кондиционера важно обратить внимание на его энергоэффективность. Кондиционеры с высоким классом энергоэффективности (A, A+, A++) потребляют меньше электроэнергии.

Функции

Сегодня кондиционеры имеют множество дополнительных функций, таких как автоматический режим, режим "сон", функция обогрева, очистка воздуха, таймер, инверторный режим и т.д. Определите, какие функции вам необходимы, и ищите поддерживающую их модель.

Шумовые характеристики

Для комфортного использования кондиционера важно, чтобы он работал как можно тише. Обратите внимание на дБ (децибелы), указывающие на уровень шума устройства.

Сервис и гарантия

Убедитесь, что гарантия предоставляется на кондиционер, а также наличие сервисного обслуживания в вашем регионе. Это важно для последующего обслуживания и ремонта устройства.

Бренд

Выбирайте кондиционеры от известных изготовителей. Как правило, у них лучшее качество, надежность и долговечность.

Дизайн

Хотя это не самый важный фактор, но кондиционер должен гармонично вписываться в интерьер вашей квартиры.

Цена

Цена кондиционера должна соответствовать вашему бюджету. Но помните, что дешевые модели могут быть менее эффективными и ненадежными.

Отзывы

Перед покупкой прочтите отзывы об выбранном вами кондиционере. Это поможет вам лучше понять его реальную работу и надежность.