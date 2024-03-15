Сколько украинцев могут не вернуться из-за границы после войны: цифры шокируют
Сколько украинцев выехало за границу после полномасштабного вторжения РФ и уже не вернутся на Родину - вопрос неоднозначный. Однако точно можно сказать, что вернутся, к сожалению, не все.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования Центра экономической стратегии (ЦЭС) рассказывает, сколько украинцев сейчас находятся за границей и какая часть из них готова вернуться.
Сколько украинцев находятся за границей
По состоянию на конец января 2024 года, согласно подсчету экспертов, за границей в результате войны находится 4,9 млн украинцев.
Подавляющее большинство беженцев из Украины:
- женщины (наибольшая доля - в возрасте 35-44 лет)
- дети
Количество украинцев за границей (инфографика: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)
Уточняется, что больше всего украинских беженцев (среди стран Европы) находятся:
- в Германии (30%)
- в Польше (22%)
Вне ЕС странами с наибольшим количеством принятых с начала полномасштабного вторжения РФ украинцев являются:
- США (280 тыс.)
- Великобритания (253,2 тыс.)
- Канада (210,2 тыс.)
Распределение украинцев за границей (инфографика: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)
Сколько украинцев не планируют возвращаться домой
В рамках исследования был также проанализирован правовой статус украинских беженцев в странах Европы и за ее пределами.
Речь идет о том, что большое количество стран постепенно сокращают расходы на беженцев и делают условия для них более жесткими, чем в начале войны в Украине.
Исходя из этого наиболее оптимальным сценарием будущей временной защиты беженцев исследователи считают предоставление украинцам свободы передвижения и выбора места жительства (аналогично гражданам ЕС).
В то же время, согласно подсчетам экспертов, за пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев.
Планируют ли украинцы возвращаться (инфографика: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)
Что может заставить украинцев вернуться
По мнению экспертов, для того чтобы стимулировать украинцев возвращаться домой из-за рубежа, необходимы следующие шаги:
- сотрудничество со странами ЕС по возвращению украинцев после войны
- быстрое послевоенное восстановление пострадавших регионов
- помощь людям из пострадавших и оккупированных регионов во время восстановления
- развитие государственно-частного партнерства
- увеличение ресурсов на коммуникацию с соотечественниками за рубежом через дипломатические представительства
- упрощение реинтеграции детей к обучению в украинских школах и поступлению украинских выпускников иностранных школ в украинские вузы
- обеспечение украинским беженцам возможности свободного перемещения и выбора места жительства, аналогично правам граждан Европейского Союза
Рекомендации экспертов (инфографика: youtube.com/@centreforeconomicstrategy)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине резко сократилось количество ВПЛ, которым платят компенсацию на проживание.
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