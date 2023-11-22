Сколько треугольников на рисунке? Разгадайте загадку для самых сообразительных за 30 секунд

Что нужно сделать

Сегодня мы предлагаем вам испытать свои силы и сделать легкий, на первый взгляд, подсчет геометрических фигур.

Ниже вы увидите рисунок, на котором изображено определенное количество цветных треугольников. Однако не все так просто.

Подсчитать их количество вам придется за четко ограниченное время - всего за 30 секунд.

Для этого подготовьте прежде всего таймер или секундомер.

Готовы?

Засекайте время и... поехали!

Не все так просто, как кажется на первый взгляд (фото: GPuzzles)

Ну что, много треугольников удалось насчитать? Если менее 36, попробуйте посчитать еще раз.

Готовы?

Поехали!

Мы уверены, что со второй попытки вы нашли больше треугольников, верно?

Признаемся вам. На самом деле в этом квадрате можно насчитать 44 разных по размерам треугольников. Сможете найти их все?

Поехали!

Надеемся, вы справились с заданием.

Если нет, что делать... Смотрите немного ниже.

Мы объясним, что к чему.

В каждом "квадрате" - по восемь треугольников.

Кроме того, рисунок содержит 8 средних треугольников.

Наконец, весь рисунок содержит еще и 4 больших треугольника.

Следовательно, 32+8+4= 44 треугольника.

Надеемся, вам понравилась такая "прокачка" мозга?