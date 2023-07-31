Так вот сколько браков будет у вас по знаку Зодиака

Овен

Овны - лидеры по своей природе. Поэтому в отношениях они будут играть только первую роль. Если партнер с этим согласен, то союз будет вечным. Иначе разрыв неизбежен. У большинства Овнов более 3 браков.

Телец

Союзы Тельцы часто заключают в позднем возрасте. При этом они проверяют партнера максимально тщательно. Нередко именно с Тельцами создаются самые крепкие связи. Женятся они раз в жизни, а развод - редкость.

‍‍Близнецы

Об их двуликости слагают легенды. Разводятся они легко и непринужденно, практически играя. В этом списке их можно назвать настоящими рекордсменами. Часто вступают в 6 браков и более.

‍‍Рак

Раки быстро привязываются к партнеру. После этого закрывают глаза все его недостатки и грехи в поведении. Инициаторами разводов практически не бывают. Поэтому можно сказать, что союз с Раками на веки.

Лев

У Львов брак будет или крайне крепким, или медовым месяцем все закончится. В общей сложности они пытаются в ЗАГС обращаться не более 2 раз.

Дева

Постоянные поиски идеала - основная парадигма жизни Девы. Сколько браков будет у них, часто зависит от партнера. В молодости могут однажды ошибиться, но потом такой роскоши просто не позволят.

‍‍Весы

Весы во всем ищут гармонию и справедливость. Нередко эти поиски продолжаются всю жизнь. Выходят замуж или женятся только тогда, когда почувствуют соответствующие стремления от партнера. Чаще они имеют не более одного брака, а иногда остаются холостыми.

‍‍Скорпион

Самый парадоксальный знак зодиака. Он отличается невероятным интеллектом, но в любовных делах нередко проявляет мнительность. Первый союз воспринимает исключительно как пробу пера, а вот ко второму подходит более основательно.

Стрелец

Стрельцы - очень непостоянные натуры, они идут жизнью легко и непринужденно. Также могут разбить сердце и своего партнера. Стрельцы могут жениться более 4 раз в жизни.

Козерог

Представители знака очень основательны в своих действиях и решениях. Они часто руководствуются не волей сердца, а разумом. Нередко женятся по расчету. Развод - дополнительные расходы и нервы, поэтому заключают брак один раз в жизни.‍‍

‍‍Водолей

Они часто впадают из крайности в крайность. Именно поэтому дать однозначный ответ на вопрос о том, как понять, сколько будет браков у Водолеев невозможно. Вариантов два: один, или множество.

‍‍Рыбы

У Рыб часто нет крепкого нравственного стержня. Своим постоянным неверием и легкой инфантильностью они сведут с ума любого. Для представителей этого знака характерны короткие и непродолжительные союзы, они могут жениться более 5 раз в жизни.