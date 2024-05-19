Сколько готовы заплатить украинцы, чтобы не воевать, если бы была такая возможность

Сколько готовы заплатить украинцы, чтобы не воевать

Украинцы ответили по-разному, вероятно, исходя из своего уровня жизни, или же фантазируя над большими суммами, которые смогут помочь в этом вопросе, ведь таким вопросом можно оценить жизнь каждого.

Поэтому украинские мужчины и женщины высказали свое мнение на этот счет, и звучат они так:

"У меня ребенок хочет продать квартиру мою двухкомнатную, чтобы не идти в армию"

"Миллиона три-четыре долларов. За доллары все у нас"

"Я думаю, людям не жалко было бы 50% от своей заработной платы"

"Нет такой суммы, потому что у всех разная зарплата. То, что окей для депутатов, не окей для большинства людей"

"Это провокационный вопрос, и я хотел бы, чтобы вы их не задавали просто так"

"Я думаю, раз в год нужно где-то 100 или 200 тысяч"

"Я против этого, потому что война, нужны люди"

"20 тысяч, 30 тысяч в месяц, но не все так потянут, ну 10-20"

"10 тысяч, пожалуй, американских, минимум надо дать государству и временно быть в тылу"

"А вы знаете, я в эту политику не играю".