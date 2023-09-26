Сколько электроэнергии можно тратить для назначения субсидии: нормы для украинцев

Социальные нормы для назначения субсидии

Снабжение электроэнергии в домах с газовыми плитами при наличии централизованной поставки горячей воды - 70 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт /г в месяц.

Снабжение электроэнергии в домах с электроплитами при наличии централизованной поставки горячей воды - 110 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи на дом, но не более 230 кВт/ч в месяц.

Поставка электроэнергии в домах без электроплит при наличии централизованной поставки холодной воды и при отсутствии централизованной поставки горячей воды и газовых водонагревательных приборов - 100 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи на дом, но не более 220 кВт/ч в месяц.

Услуга по снабжению электрической энергией в селах и поселках городского типа для граждан, которым государство обеспечивает бесплатное освещение жилья - 30 кВт/ч в месяц на человека.

Кто получит помощь в этом году

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября

на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля

На отопительный период 2023-2024 расчет жилищной субсидии будет произведен в автоматическом режиме для всех, кому назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период 2023 года, и тем, у кого размер субсидии составил 0,00 гривны.

То есть украинцам, которые уже получают жилищную субсидию или которым в летний период назначили нулевую субсидию, дополнительно обращаться за выплатой не нужно.

При расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года.