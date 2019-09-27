Скандальне усиновлення українки в США: у справі з'явилися нові подробиці

Наталия, українка, яку усиновили Крістін і Майкл Барнетт, а потім виправили їй свідоцтво про народження і залишили одну в орендованій квартирі, знову опинилася у прийомній сім'ї. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Після скандалу, який розгорівся з сімейством Барнеттів, яких звинуватили в тому, що вони шахрайським шляхом змінили дату народження прийомної дочки, українська дівчинка Наталія опинилася в іншій сім'ї – її усиновили пастор Энтовн Менс і його дружина Синтія. Крім Наталії в сім'ї є ще п'ятеро дітей і дівчина там проживає на правах дитини.

Наталія з новою прийомною сім'єю

Сім'я пастора дізналася про історію цієї дівчинки і подала прохання про те, щоб Наталії повернули її "колишній" вік. Після цього вони попросили призначити їх опікунами дівчинки і ось вже більше року Наталія живе разом з ними в штаті Індіана. Вони вважають Наталію підлітком і сприймає її саме так, хоча про історію з Барнеттами їм відомо.

"Вони зустрілися з дівчинкою, з якою погано поводилися й про яку недостатньо дбали. І вирішили щось зробити для неї. Якщо це правда, що батьки кинули її, це жахливо", - розповіло джерело про сім'ю Менс.

Наталія з новою прийомною сім'єю

На даний момент Крістін і Майкл Барнетти перебувають під слідством. Після того, як Наталія прожила кілька років в їхній родині, вони запідозрили, що дівчина – шахрайка, яка видає себе за дитину. Вони звернулися спочатку до психіатрів, які підтвердили, що Наталія розвинена зовсім не той вік, який зазначений у документах, а потім Барнетти звернулися до суду, який дозволив змінити рік народження з 2003 на 1989. Після цього вони зняли для Наталії житло і переїхали, але регулярно справлялися про її справи. Кілька років Наталія прожила одна, а потім вирішила подати в суд на колишніх опікунів.

Наталія з новою прийомною сім'єю

Суд відбудеться в жовтні і слухання будуть проходити в закритому режимі. В якості доказів є укладення різних лікарів і психіатрів. В одних зазначено, що Наталія на даний момент – 16-річна дівчинка, в інших – про те, що їй насправді майже 30 років.