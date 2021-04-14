Скандал з "Золотим віком" отримав продовження: Гузема розкрила статутний капітал компанії

"Виявилося, що кільце з кульками - не мій винахід. Але кільце з шістьма кульками саме такого діаметру, з певним кріпленням і відстанню між усіма елементами (адже я тестувала десятки варіантів) - це моя творчість. Моє творіння - запатентоване, впізнаване і одне з моїх перших", - написала Гузема.

Вона заявила, що "Золотий вік" знецінює важливість офіційного патенту, який передбачає не тільки логотип на виробі, а всі параметри зовнішнього вигляду.

"Фото, яким апелює компанія "Золотий вік", містить якусь "бірку", датовану 2016 роком, до того ж виробником цього "кільця" є інша компанія - ТОВ "Південьзолото", статутний капітал якої становить аж 100 грн, і зареєстрована вона на квартиру, а не на юридичну особу, з якою можна було б вийти на діалог. А вам цікаво, який статутний капітал ювелірного заводу "Золотий вік"? Теж 100 грн. Втім, найцікавіше, що цей "завод" теж зареєстрований на квартиру! На ту ж квартиру!" - зазначила ювелір.

Вона також зізналася, що компанія два місяці ігнорувала її листи, поки історія не стала загальновідомою. Тепер всі суперечки будуть вирішуватися в суді.