Скандал с водителем-хамом, который махал удостверением Генпрокуратуры в Киеве, получил продолжение

В Киеве мужчина нарушил правила дорожного движения, припарковав свой автомобиль на остановке общественного транспорта. Когда же водитель-хам вернулся, то начал угрожать парковщикам и махать удостоверением Генпрокуратуры.
На произошедший на Подоле инцидент уже отреагировали в Генпрокуратуре. В комментарии РБК-Украина представители ведомства рассказали, что Николай Закриничный (именно так зовут хамовитого автомобилиста) уже написал заявление об увольнении.
При этом в ГПУ отметили, что мужчина не являлся прокурором.
"Сообщаем, что гражданин, видео с которым было обнародовано рядом СМИ, не был прокурором. В Офисе Генпрокурора он организовывал работу по содержанию админпомещений, вел учет наличия имущества и проводил его периодическое освидетельствование", - рассказали в Генпрокуратуре.
"В настоящее время он уже написал заявление на увольнение и будет уволен из органов прокуратуры", - добавили в ведомстве.
Отметим, что на сайте ГПУ Закриничный указан как "комендант отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины".
Напомним, что в аварии погиб экс-депутат Владимир Стретович.
А до этого Остап Ступка устроил пьяное ДТП с пострадавшими в центре Киева.