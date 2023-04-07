RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Скандал с водителем-хамом, который махал удостверением Генпрокуратуры в Киеве, получил продолжение

Скандал с водителем-хаммом в центре Киева получил финал (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве мужчина нарушил правила дорожного движения, припарковав свой автомобиль на остановке общественного транспорта. Когда же водитель-хам вернулся, то начал угрожать парковщикам и махать удостоверением Генпрокуратуры.

На произошедший на Подоле инцидент уже отреагировали в Генпрокуратуре. В комментарии РБК-Украина представители ведомства рассказали, что Николай Закриничный (именно так зовут хамовитого автомобилиста) уже написал заявление об увольнении.

При этом в ГПУ отметили, что мужчина не являлся прокурором.

"Сообщаем, что гражданин, видео с которым было обнародовано рядом СМИ, не был прокурором. В Офисе Генпрокурора он организовывал работу по содержанию админпомещений, вел учет наличия имущества и проводил его периодическое освидетельствование", - рассказали в Генпрокуратуре.

"В настоящее время он уже написал заявление на увольнение и будет уволен из органов прокуратуры", - добавили в ведомстве.

Отметим, что на сайте ГПУ Закриничный указан как "комендант отдела эксплуатации зданий и сооружений и социального обеспечения управления материально-технического обеспечения Департамента информационных технологий документального и материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины".

Напомним, что в аварии погиб экс-депутат Владимир Стретович.

А до этого Остап Ступка устроил пьяное ДТП с пострадавшими в центре Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
водителиДТП