Скандал з SkyUp: що буде далі з авіакомпанією

Українська авіакомпанія SkyUp, яка днями потрапила в скандал через рішення Баришівського суду, продовжує здійснювати рейси, незважаючи на заборони. Про те, що буде далі з лоукостером, розповіли у виданні Vesti.

Компанія SkyUp вже оскаржила рішення Баришівського суду про призупинення ліцензії. Вони продовжують здійснювати рейси, так як виконання розпорядження районного суду може призвести до транспортного колапсу і сотень зіпсованих відпусток. У компанії говорять, що позов абсурдний, так як жінка, яка подала до суду, не є клієнткою авіакомпанії. Державна авіаслужба, яка може призупинити ліцензію компанії, обмежилася подачею запиту у Баришівський суд про роз'яснення такого рішення.

"Позивач не могла купити квиток на рейс Київ — Шарм-ель-Шейх, який вона вказує у позовній заяві, оскільки подібних квитків фізично не існує. За власними даними авіакомпанії SkyUp Airlines, а також за даними туроператорів-партнерів, туриста або пасажира з такими ім'ям і прізвищем ніколи не було", — заявили в SkyUp.

SkyUp потрапила в скандал - що робити туристам (Колаж РБК-Україна)

Експерти не виключають, що атака на авіакомпанію – це підступи конкурентів. Однак відомо, що рейси SkyUp часто затримують в Борисполі, і найчастіше це відбувається через хендлінгові компанії, які обслуговують рейси і займаються багажем і прибиранням салонів.

"У нашому випадку було так: літак стоїть, екіпаж є, а хендлінг возиться і возиться. Не півгодини, як зазвичай, а півтора години. Далі аеропорт Бориспіль, не дає дозволу на зліт, ще 40 хвилин проходить. І це вдень у суботу. У той час як година пік в аеропорту — ранок та вечір у будні", — розповіла виданню одна з пасажирок.

Хендлінгові компанії в свою чергу скаржаться, що через SkyUp у них додалося роботи і навіть готові оголосити страйк.

Авіаексперт Олександр Мироненко зазначив, що в компанії наймолодший флот і за статистикою перевезень вони за минулий рік дали дуже добрі показники. Він вважає, що SkyUp не позбавлять ліцензії.

"Я думаю, що держава буде робити все можливе, щоб авіакомпанія не зупинилася. Державіаслужба відкрито не демонструє, що є претензії до безпеки польотів", - сказав Мироненко.

Крім того, туроператори поспішили заспокоїти пасажирів і зазначили, що панікувати через куплені квитки не варто.

"Те, що рішення суду не зовсім правильне, навіть не обговорюється. Швидше за все, це не зовсім розумний хід когось із ображених цією авіакомпанією. Безумовно, у цієї авіакомпанії є не дуже гарна історія. Занадто часто у них затримуються рейси, зриваються перевезення і так далі. Але це не підстава для зупинки ліцензії компанії. Якщо б це було так, то це викликало б великі проблеми на ринку авіаперевезень. Ця компанія позиціонує себе як лоукостер і зав'язана на багатьох чартерних програмах", - повідомив президент туристичної компанії "Гамалія" Ігор Голубаха.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Борисполі майже на добу застрягли пасажири.

А також розповідали про те, як при виборі турооператора не влипнути в халепу.