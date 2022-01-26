Скандал у Нацвідборі на Євробачення: Аліна Паш "наїхала" на KALUSH і репери відповіли

Напередодні фіналу Національного відбору на Євробачення 2022 розгорається новий скандал. Реп-виконавиця Аліна Паш (Alina Pash) звинуватила свої колег і конкурентів Kalush Orchestra в плагіаті, і артисти відповіли.

Дивіться нижче в матеріалі Styler деталі скандалу і порівняйте дві пісні.

За словами Аліни, в останньому опублікованому відео в Instagram колектив використав музичний мотив із її відомої пісні Bosorkanya. А саме партію контрабасу.

Аліна навіть прокоментувала ролик, натякнувши на "вкрадений контрабас".

Скріншот

"І навіть тональність та ж сама. Я не знаю, як реагувати на це повноцінно, свідомо... Зараз просто мені паскудно від того, що хтось називає себе митцем, артистом. Хоче себе представляти себе, своєю музикою Україну на Євробаченні. А насправді в переддень так нагло користується..." - каже артистка.

Дивіться нижче уривки з двох пісень і робіть висновки самі:

Лідер KALUSH Олег Псюк відповів в Instagram-сторіз, що це ж Щедрівка, і слова народні, і можливо, "якісь інструменти з чимось у цьому світі повторюються".

"Нам не хотілось, щоб так вийшло. Дійсно, вони схожі", - каже Олег.

За словами саунд-продюсера треку Стаса Чорного, йому прикро, що так трапилося. Але це лише випадковість. Партію ж контрабасу пообіцяли замінити на кардинально іншу, аби залагодити конфлікт.

Фінал Нацвідбору, участь у якому братимуть вісім виконавців відбудеться 12 лютого, а сам пісенний конкурс в травні в італійському місті Турин.

Список учасників фіналу Національного відбору і їх пісень виглядає так: