Скандал з корпоративом НБУ отримав несподіване продовження (відео)

Національний банк України (фото: bank.gov.ua)

На корпоративі НБУ дівчата виконували дуже відверті танці з роздяганням

Національний банк України оскандалився через новорічний корпоратив. У мережі з'явилося відео з будівлі Нацбанку: гучна музика, світлове шоу і стриптизерки на перилах головного операційного залу Нацбанку. Після гучного відео з'явилося і офіційне пояснення НБУ.

У прес-центрі Національного банку підтвердили, дійсно, в суботу 21 грудня, працівники головного фінансового держрегулятора проводили захід у будівлі, пише "24 канал".

Нагадаємо, що скандальне відео розмістив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський. За його словами, організаторами заходу стали голова НБУ Яків Смолій та його заступник Катерина Рожкова.

У прес-службі НБУ дали досить розмиту відповідь, яка не підтвердила і не спростувала гучну вечірку з роздяганням.

Щодо фінансування та організації свята, згідно із заявою НБУ, всім займалася профспілка банку. Крім того, був притягнутий і зовнішній підрядник, але хто саме не уточнюється. Все це дійство обійшлося в 221 тисячу 364 гривні.

Крім того, в прес-службі зазначили, що відомих особистостей або артистів на корпоратив вони не запрошували.

Захід, за даними прес-служби, складався з привітання співробітників, нагородження найкращих працівників, а також культурно-розважальної програми. У цю програму, нібито, увійшов виступ вокальної групи і танцювальний флешмоб для співробітників.

Нижче те саме відео, через яке розгорівся гучний скандал.

Деградація Нацбанку досяг нової вершини. Це корпоративне святкування Нового року в НБУ, який влаштували в суботу Смолій та Рожкова. Вперше в історії центробанку на перилах головного операційного залу танцюють стриптизерки. Опубліковано Dubinsky.pro Понеділок, 23 грудня 2019 р.

Скандал з корпоративом НБУ (відео: facebook.com/watch/dubinsky.pro)