Скандал на Євробаченні 2020: Go_A "рознесли" за пісню про Ванюшу

Євробачення 2020 (фото: instagram.com/eurovision.ua)

Український музикант розкритикував пісню переможця національного відбору

Нацвідбір " Євробачення 2020 завершився перемогою групи Go_A. Колектив отримав 12 максимальних балів з можливих. Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя жорстко розкритикував пісню "Соловей", з якою музиканти поїдуть представляти нашу країну в Роттердам. Свою думку артист написав на особистій Facebook-сторінці.

Зазначимо, що Тополя називає композицію групи "чужорідною нам естетикою".

"Абсолютно чужорідна естетика. "Антитіла" ніколи не відмовляли собі в можливості бути чесними. Саме так було, коли більшість шеймило Джамалу на відборі, а ми стверджували, що вона – це міць, сила і перемога, і саме той "формат", від якого промурашить. Тому що це було правдиво! Так і сталося. Фіналіст українського відбору на Євробачення 2020, викликає занепокоєння. Те, що нам намагаються "впарити" як етно ... Воно насправді не наше! Не рідне!" – зазначив Тарас Тополя.

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Музикант зазначив, що його група завжди була чесною з публікою. Наприклад, коли Джамала їхала на Євробачення, "Антитіла" її дуже підтримали. За словами Тополі, пісня "Соловейко" - це спроба "впарити Європі патерн про Україну".

"Ось ця пісня про Ванюшу, який ходить до дівчини, і готична естетика з образами у формі некромантських зиккуратів – це псевдоетно. Це навіть не третьосортне укро-шароварное вариво, це – гірше. Це спроба "впарити" Європі патерн про Україну голодоморну, немічну", - висловився музикант.