RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скандал навколо лікарні ім. Мечникова в Дніпрі: з'явилися нові подробиці

Фото: з'явилися нові подробиці скандалу навколо лікарні ім. Мечникова в Дніпрі (колаж Styler)
Автор: Ілона Свиридова

Керівництво Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова чинить опір планам Міністерства охорони здоров'я підпорядкувати заклад в Міністерський з подальшою реорганізацією.

Про це пише місцеве видання "Дніпро Час".

Як відомо, плани щодо створення на базі лікарні ім. Мечникова Університетської клініки європейського зразка виклав у своєму листі керівництву області Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Однак, пропозиції міністра наштовхнулися на опір адміністрації обласної лікарні.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я виступило з ініціативою про передачу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова з обласного підпорядкування в міністерське з подальшою реорганізацією.

Зараз обласна лікарня ім. Мечникова перебуває у повному віданні Дніпровської обласної ради. З року в рік область виділяє бюджет на утримання установи. Наприклад, влітку 2021 року обласна рада виділила 9,2 млн грн на реконструкцію лікарні ім. Мечникова.

Журналісти відзначають, що керівництво лікарні на чолі з Сергієм Риженком проти даного переходу через майбутній аудит витрачання коштів, використання площ і будівель, та й самої землі, на якій розташована установа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро