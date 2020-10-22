Ситуація покращиться: Голубовська розповіла, коли пандемія COVID-19 піде на спад

Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Коронавірус може піти на спад за певних обставин

Коронавірус в Україні загрожує нам надважким епідемічним сезоном 2020/21 з моменту виникнення пандемії в країні. Але є надія, що ситуація покращиться.

Таку заяву зробила Ольга Голубовська, інфекціоніст, заслужений лікар України, під час онлайн-брифінгу щодо ситуації з коронавірусом за останню добу.

За словами завідуючої кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця, зараз ми спостерігаємо прогнозований і природний приріст. Причому цифра реального поширення хвороби завжди вище, ніж офіційна статистика.

Крім того, є люди з коронавірусною інфекцією, у яких негативний результат ПЛР.

Наступний сезон буде дуже важким, впевнена Голубовська, але не все так страшно.

"Я всім бажаю здоров'я, допоможіть і нам пережити цей важкий сезон... В найближчі кілька місяців ми очікуємо зростання захворювання, а вже ближче до березня, можливо раніше, ніхто цього не знає, може бути ситуація дещо покращиться", - заявила інфекціоніст.

Раніше Ольга Голубовська також заявляла, що найближчі півроку в країні будуть дуже важкими. Інфекціоніст, навіть висловила таку думку, що всім нам потрібно дожити до весни.

А ось колега Голубовської Євген Дубровський розповів про кілька сценаріїв розвитку подій з коронавірусом в Україні. І деякі з них обнадіюють.

Тим часом в Україні з початку пандемії коронавіруса вперше цифра нових хворих перевищила 7 тисяч.