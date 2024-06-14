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Система питания 85/15. Что это такое и почему она эффективна

Фото: Что нужно есть на системе 85/15 (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Иногда так происходит, что диета слишком ограничивающая, или сложная в поиске продуктов или ингредиентов, или еще что-то. Человек не может его постоянно соблюдать. В этом случае может помочь правило 85/15. То есть можно добиться отличных результатов, если будут придерживаться диеты только 85%.

В чем заключается такая система питания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольги Безуглой в Instagram.

В чем состоит система 85/15

Система 85:15 - это подход к питанию, позволяющий достигать баланса между здоровым питанием и удовольствием от еды.

Основная идея состоит в том, чтобы 85% времени питаться рекомендованными продуктами, а 15% - позволять себе любимые блюда, которые могут быть менее полезными.

Почему 85% работает?

Потому что для большинства из нас когда мы заменяем много нездоровых продуктов на цельные, питательные, необработанные продукты, имеем уже много бенефисов и это помогает чувствовать себя сытым и довольным и существенно увеличивает питательную ценность рациона. И наоборот, попытка соблюдать диету 100% времени часто приводит к неудачам, неуверенности в себе и, в конце концов, к отказу от диеты.

Таким образом, считается, что отметка 85% может работать как лучшая долгосрочная стратегия.

Соблюдайте здоровое питание 85% времени (фото: freepik.com)

Основные принципы питания по такой системе

Здоровых продуктов в вашем рационе должно быть 85%. Фрукты и овощи нужно употреблять с каждым приемом пищи.

Цельнозерновые продукты - крупы, рис, макароны, хлеб помогают насыщению надолго.

Белки обязательны в рационе. К ним относятся мясо, рыба, бобовые и орехи.

Полезные жиры - это авокадо, оливковое масло, орехи и семена для поддержания здоровья мозга.

Любимых вкусностей, которые вы любите, например, шоколад, мороженое, фастфуд - должно быть в рационе не более 15%.

Этот подход позволяет включать в рацион продукты, которые доставляют удовольствие без чувства вины.

 

 

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