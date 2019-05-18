Не лише синці на тілі: Єфросиніна звернулася до жертв домашнього насильства

Маша Єфросиніна розповіла про різні прояви насильства в родині
Маша Єфросиніна звернулася до жертв домашнього насильства, порадивши жінкам, які страждають від фізичного та емоційного тиску, не боятися звертатися за допомогою. Відповідне відео знаменита телеведуча опублікувала на своїй Instagram-сторінці.
До речі, в Україні кожна п'ята жінка стає жертвою домашнього насильства, і лише кожна третя з них звертається за допомогою.
За словами Єфросиніної, насильство в сім'ї - це не завжди синці на тілі. Хоча фізичне та емоційне насильство - це ланки одного ланцюга, все починається саме з емоційного подавлення.
Також телеведуча відзначила, що хоча подібному насильству, як правило піддаються жінки, будь-який член сім'ї може опинитися під ним.
Єфросиніна дала поради жертвам домашнього насильства (фото: pixabay.com)
Щоб уникнути непоправного, за словами Маші Єфросиніної, дуже важливо вчасно розпізнати ознаки наростаючої проблеми.
Ознаки емоційного насильства:
Якщо ж вам довелося зіткнутися з подібним емоційним тиском в сім'ї, дуже важливо, по-перше, зробити паузу у стосунках або ж зовсім припинити їх. По-друге, не потрібно соромитися розповісти про проблему близьким і звернутися до психолога.
"Звертайтеся на "гарячу" лінію з протидії домашньому насильству!" - говорить Єфросиніна.
Телефони для звернень: 0-800-500-335 або 116-123. Це конфіденційно, анонімно і безкоштовно.
Єфросиніна дала поради жертвам домашнього насильства (відео: instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, що 25 лютого 2019 року вперше під суд пішов чоловік, який знущався над дружиною.
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