Не лише синці на тілі: Єфросиніна звернулася до жертв домашнього насильства

Маша Єфросиніна звернулася до жертв домашнього насильства, порадивши жінкам, які страждають від фізичного та емоційного тиску, не боятися звертатися за допомогою. Відповідне відео знаменита телеведуча опублікувала на своїй Instagram-сторінці.

До речі, в Україні кожна п'ята жінка стає жертвою домашнього насильства, і лише кожна третя з них звертається за допомогою.

За словами Єфросиніної, насильство в сім'ї - це не завжди синці на тілі. Хоча фізичне та емоційне насильство - це ланки одного ланцюга, все починається саме з емоційного подавлення.

Також телеведуча відзначила, що хоча подібному насильству, як правило піддаються жінки, будь-який член сім'ї може опинитися під ним.

Єфросиніна дала поради жертвам домашнього насильства (фото: pixabay.com)

Щоб уникнути непоправного, за словами Маші Єфросиніної, дуже важливо вчасно розпізнати ознаки наростаючої проблеми.

Ознаки емоційного насильства:

Знецінення: партнер вас ображає, дорікає і критикує.

Маніпуляція: вас змушують засумніватись в реальності. Заперечують вчинки, про які ви чітко пам'ятайте або наполягають на ситуаціях, яких не було.

Контроль і ізоляція: бажання "захистити" перетворюється на тотальний контроль ваших дій. "Чому не береш трубку?" "Навіщо ти туди їдеш?" "Про що ви говорили з...?"

Контроль фінансів: Вам забороняють заробляти власні гроші. Від вас приховують сімейний дохід, вимагають звіт про будь-які витрати.

Шантаж і залякування: Ви не можете уникнути відносин або розмови з людиною, адже вона погрожує щось зробити з собою.

Якщо ж вам довелося зіткнутися з подібним емоційним тиском в сім'ї, дуже важливо, по-перше, зробити паузу у стосунках або ж зовсім припинити їх. По-друге, не потрібно соромитися розповісти про проблему близьким і звернутися до психолога.

"Звертайтеся на "гарячу" лінію з протидії домашньому насильству!" - говорить Єфросиніна.

Телефони для звернень: 0-800-500-335 або 116-123. Це конфіденційно, анонімно і безкоштовно.

Єфросиніна дала поради жертвам домашнього насильства (відео: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що 25 лютого 2019 року вперше під суд пішов чоловік, який знущався над дружиною.

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