Не только синяки на теле: Ефросинина обратилась к жертвам домашнего насилия

Маша Ефросинина рассказала о разных проявлениях насилия в семье
Маша Ефросинина обратилась к жертвам домашнего насилия, посоветовав женщинам, страдающим от физического и эмоционального давления, не бояться обращаться за помощью. Соответствующее видео знаменитая телеведущая опубликовала на своей Instagram-странице.
К слову, в Украине каждая пятая женщина становится жертвой домашнего насилия, и только каждая третья из них обращается за помощью.
По словам Ефросининой, насилие в семье - это не всегда синяки на теле. Хотя физическое и эмоциональное насилие - это звенья одной цепи, все начинается именно с эмоционального подавления.
Также телеведущая отметила, что хотя подобному насилию, как правило подвергаются женщины, любой член семьи может оказаться под ним.
Ефросинина дала советы жертвам домашнего насилия (фото: pixabay.com)
Чтобы избежать непоправимого, по словам Маши Ефросининой, очень важно вовремя распознать признаки наростающей проблемы.
Признаки эмоционального насилия:
Если же вам пришлось столкнуться с подобным эмоциональным давлением в семье, очень важно, во-первых, сделать паузу в отношениях или же вовсе прекратить их. Во-вторых, не нужно стесняться рассказать о проблеме близким и обратиться к психологу.
"Обращайтесь на "горячую" линию по противодействию домашнему насилию!" - говорит Ефросинина.
Телефоны для обращений: 0-800-500-335 или 116-123. Это конфиденциально, анонимно и бесплатно.
Ефросинина дала советы жертвам домашнего насилия (видео: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, что 25 февраля 2019 года впервые под суд пошел мужчина, который издевался над женой.
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