Синяки и царапины по всем ногам. Воспитательница в интернате била и душила ребенка (фото)

В Черновицкой области расследуют избиение ребенка в центре социальной поддержки детей "Гармония" из Харькова. Директор убеждена, что ссора произошло между детьми.

При подготовке материала использовались источники: материал издания "Чернівецький промінь", комментарий директора детдома Аллы Трохименко "УП. Життя" и "Суспільному", пост на официальной странице Офиса Генпрокурора в Facebook.

Детали истории

В редакцию "Чернівецького променя" сообщили о том, что одна из воспитательниц в заведении постоянно издевается над детьми и даже применяет против них физическую силу.

Согласно словам источников издания, последним был случай, когда женщина душила ребенка проводом от зарядки для телефона.

Впоследствии дирекция заведения подтвердила факт избиения ребенка. По словам директора интерната, ребенка избила старшая воспитанница заведения, которой 17 лет.

Последствия избиения ребенка (фото: promin.cv.ua)

"Дети подрались. Старший ребенок ударил младшего проводом от зарядного устройства. Сейчас здесь прокуратура и полиция", - сообщила Алла Трохименко.

Она также добавила, что видела фото из сети. Женщина хочет, чтобы дело было расследовано правоохранительными органами.

"У нас 45 детей, если их опросить, то этого не скроешь, если бы это действительно было. Поэтому я этого не боюсь", - сказала Трохименко.

Реакция Офиса генпрокурора

Несмотря на убеждение директора, что дети подрались между собой, из-за возможного жестокого обращения с детьми в релоцированном центре социальной поддержки детей и семей на Буковине начали производство

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Черновицкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровью детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

Наказание предусматривает штраф от 1 000 до 4 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Правоохранители выясняют все обстоятельства.