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Синоптики розповіли, коли в Україну увірветься тепла і сонячна погода

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Вівторок 01 червня 2021 20:30
Синоптики розповіли, коли в Україну увірветься тепла і сонячна погода Фото: Погода в Україні принесе потепління (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні почне змінюватися до вихідних - синоптики прогнозують, що опади відступлять, і прийде потепління. Якою буде температура, і де залишаться дощі - читайте нижче в прогнозі погоди до кінця тижня.

Про це нам розповіли синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo.

Але поки, 2 червня, буде прохолодно (+15+18), на півдні до +20 градусів. Дощі очікуються завтра на півдні, сході та в центрі країни.

Синоптики розповіли, коли в Україну увірветься тепла і сонячна погода

Скрін: Погода в Україні 2 червня (meteo.gov.ua)

3 червня прохолодніше стане на півдні і сході (+15+19), а на захід і північ прийде підвищення градусів до +18+21. Опади з грозами в цей день як і раніше на південному сході і в центрі.

Синоптики розповіли, коли в Україну увірветься тепла і сонячна погода

Скрін: Погода в Україні 3 червня (meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 4 червня, дощі залишаться лише в деяких південних і східних областях. Температура в цей день +17+21 градус.

Синоптики розповіли, коли в Україну увірветься тепла і сонячна погода

Скрін: Погода в Україні 4 червня (meteo.gov.ua)

5-6 червня потеплішає до +19 + 23, опади знову на південному сході, в інших областях - сухо і досить сонячно.

Синоптики розповіли, коли в Україну увірветься тепла і сонячна погодаСиноптики розповіли, коли в Україну увірветься тепла і сонячна погода

Скрін: Погода в Україні 5-6 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, у Києві з неділі встановиться більш-менш тепла погода - термометри вдень покажуть +19+20, вночі +14+15 градусів.

Синоптики розповіли, коли в Україну увірветься тепла і сонячна погода

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко також розповіла, що наступний тиждень буде тепліше, ніж цей.

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