Синоптики розповіли, де в Україні пройдуть дощі

Погода в Україні сьогодні, 30 червня, порадує більшу частину жителів України, адже в країну повертається тепло. Однак у східній частині країни пройдуть дощі. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Жителям Харківської, Луганської і Донецької області не варто ховати свої парасольки, тому що в цій частині країни дощі ще не закінчилися. Але буде тепло, температура повітря становитиме +22... +24 градуси.

Решта можуть гуляти в останній вихідний цього тижня без парасольок, так як опадів не очікується і на вулиці буде не спекотно.

Якщо говорити про тепло, то на Західну Україну повертається спека. Тут температура повітря буде коливатися від +28 до +30 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У Львові буде найпекотніше - +29... +31.

Погода в Україні 30 червня (інфографіка: meteo.gov.ua)

У південній частині країни буде не так спекотно, як у західній. Тут повітря прогріється максимум до 26 градусів тепла. В Одесі - +24... +26, у Херсоні - +23... +25.

В окупованому Криму без дощів. Температура становитиме +23... +25 градусів.

У центральному регіоні також без опадів, мінлива хмарність, температура повітря становитиме +23... +25 градусів. У Дніпрі повітря прогріється до 24 градусів тепла.

На Півночі без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура - +23... +25 градусів.

В столиці України Києві буде мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря коливатиметься від +24 до +26 градусів.

Нагадаємо, що відомий синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну повернеться спекотне літо.

Раніше повідомлялося про те, що синоптики дали небезпечний прогноз погоди на липень.